Quién es Zohran Mamdani, el que lidera las encuestas para alcalde de Nueva York

Nueva York, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, pondrá fin a las votaciones para alcalde el martes 4 de noviembre. La retirada de la competencia en septiembre del alcalde actual, el demócrata Eric Adams, significa que la ciudad tendrá un nuevo liderazgo: la ascendente figura de Zohran Mamdani, el activista republicano Curtis Sliwa o el ex gobernador convertido ahora en candidato independiente Andrew Cuomo.

El menos probable es Sliwa, un conservador que conduce programas de radio, se describe a sí mismo como populista y es conocido por su grupo de vigilancia ciudadana, los Ángeles Guardianes, cuyo objetivo es prevenir el crimen. Cuomo, considerado en general un hombre de centro, renunció a su cargo de gobernador del estado de Nueva York en 2021 tras ser acusado de conducta sexual inapropiada. Luego de una sorprendente derrota ante Mamdani en las primarias demócratas de junio, decidió postularse como independiente. De todos, el favorito es Mamdani.

¿Quién es Zohran Mamdani?

El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda y es hijo de padres de ascendencia india. Su madre Mira Nair es una reconocida cineasta, y su padre Mahmood Mamdani, un académico. La familia se mudó brevemente de Uganda a Sudáfrica cuando Zohran tenía cinco años, para establecerse en Nueva York dos años más tarde.

El ascenso político de Mamdani fue rápido. Fue elegido miembro de la Asamblea de Nueva York en 2020, y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024, cuando era considerado un desconocido con pocas posibilidades. Al final, su victoria sobre Cuomo fue contundente: obtuvo el 56,4% de los votos.

¿Cuáles son las políticas y principios de Mamdani?

Posiblemente porque trabajó ayudando a personas de bajos ingresos a evitar desalojos, la accesibilidad a la vivienda fue un pilar fundamental de su campaña. En una metrópolis con costos de alquiler altísimos, sus propuestas para congelar algunos precios, aumentar las viviendas asequibles y regular a los propietarios han sido bien recibidas por los neoyorquinos.

Mamdani pertenece a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, lo que también indica hacia dónde van sus ideas políticas. Ha abogado por un impuesto fijo de 2 por ciento a quienes ganen más de un millón de dólares al año, aumentar el impuesto a sociedades corporativas, introducir autobuses gratuitos, establecer un salario mínimo de 30 dólares por hora (frente a los actuales 16,5) y ampliar la oferta de guarderías. "Hay que hablar un idioma que todos puedan entender y con el que se identifiquen, y también hay que abordar las dificultades que la gente enfrenta día a día", dijo Mamdani a la publicación británica New Statesman en septiembre. "A menudo (los demócratas) hablan de democracia, pero si no puedes permitirte vivir en la ciudad que llamas hogar, no tienes tiempo para preocuparte de los valores", agregó.

¿Qué dicen los críticos de Mamdani?

Debido a que sus posturas están mucho más a la izquierda de lo que es usual en Estados Unidos, muchos discrepan con Mamdani. "Los temores se generan por las mismas preocupaciones que la gente tiene sobre el presidente (Donald) Trump", dijo recientemente el exgobernador de Nueva York David Paterson. Trump "habla mal de grupos enteros de personas. Mamdani hace lo mismo", aseguró. El apoyo histórico que el candidato demócrata dio a los palestinos es percibido por muchos como un problema en la ciudad con la mayor población judía fuera de Israel. "Para que quede claro y conste en actas: creo que Zohran Mamdani representa un peligro para la comunidad judía de Nueva York", afirmó el rabino Elliot Cosgrove en un sermón a principios de octubre. Esto, sin embargo, no es compartido por toda la población judía neoyorquina.

¿Por qué el alcalde de Nueva York es tan importante?

Con una población de casi 8,5 millones de personas y cerca de 65 millones de visitantes cada año, Nueva York es un importante centro financiero y cultural, con enormes desafíos en materia de finanzas, vivienda y transporte. El cargo de alcalde conlleva un presupuesto de 116.000 millones de dólares y un amplio margen de acción, que abarca desde la educación hasta la policía. El tamaño de la ciudad y su proyección internacional implican que el cargo se desempeña también en un contexto global, y varios exalcaldes de Nueva York se postularon a la presidencia de Estados Unidos, aunque sin éxito.

Si Mamdani gana, su enfrentamiento verbal con Trump, también neoyorquino, probablemente se convertirá en tema recurrente. Trump se refirió al candidato como un "lunático comunista" y "un desastre inminente". Mamdani, por su parte, dijo que intentará trabajar con el mandatario por el bien de la ciudad, pero que no se dejará intimidar. "Si querés hablar sobre cómo dificultarles la vida a los neoyorquinos, entonces estaré ahí para enfrentarte", le dijo a Trump en una entrevista.

Con información de la Agencia Deutsche Welle