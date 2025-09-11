El día después del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos: búsqueda del culpable, reunión de Trump con la familia y cancelación de actos

Desde el miércoles, la escena política estadounidense está conmocionada por el asesinato del militante trumpista Charlie Kirk, víctima del ataque de un francotirador a quien todavía no pudieron detener. Este jueves, las repercusiones del homicidio continúan: el presidente Donald Trump se reunirá con la familia, el FBI busca al culpable y los principales dirigentes cancelan actos.

Más tarde este jueves, Donald Trump tendrá una conversación con la familia de Charlie Kirk, según anunció el propio jefe de Estado en declaraciones a la prensa. El vicepresidente, JD Vance, está viajando a Utah para reunirse con los familiares del militante de forma presencial.

En sus redes sociales, el FBI publicó algunas novedades sobre la búsqueda del culpable, con una foto de un sospechoso. "Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", escribió el FBI en X.

Suspensión de actos y mensajes políticos

La congresista opositora Alexandria Ocasio-Cortez suspendió su visita a Raleigh, en el estado de Carolina del Norte, donde tenía previsto asistir a una reunión el domingo. Según The Associated Press, la suspensión es por motivos de seguridad. "El flagelo de la violencia armada y la violencia política debe terminar. El tiroteo de Charlie Kirk es el último incidente de este caos y debe detenerse. No podemos seguir por este camino. No hay lugar para ello en Estados Unidos y deseamos su recuperación", expresó Ocasio-Cortez en su cuenta de X.

También canceló una actividad el analista político conservador Ben Shapiro, quien iba a protagonizar una firma de libros. "Nunca dejaremos de debatir y discutir. Nunca dejaremos de defender lo que Estados Unidos es y lo que debería ser. Y nunca dejaremos que la voz de Charlie muera. A aquellos que quieran detenernos, tengo dos palabras: a la mierda con ustedes", escribió Shapiro en sus redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, honró a Charlie Kirk en un acto por el 24 aniversario del atentado a las Torres Gemelas. "La viabilidad de una república depende realmente de nuestra capacidad para librar esas batallas en el ámbito adecuado, que conduce a la votación y al debate", afirmó DeSantis, quien agregó: "Desde luego, no se trata de matar a alguien para silenciarlo".

La amenaza a los extranjeros

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó un amenazante mensaje contra los extranjeros que quieran viajar a Estados Unidos. "Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país", comenzó el mensaje que compartió en su cuenta de X.

"Me indignó ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al suceso, y ordené a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes", siguió y concluyó: "Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el Departamento de Estado pueda proteger al pueblo estadounidense".