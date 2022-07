Detienen a congresistas demócratas que marchaban por el derecho al aborto

Fue en las inmediaciones de la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington. Entre las detenidas está Alexandra Ocasio Cortez, Rashida Tlaib y Ilhan Omar. Hace menos de un mes la Corte anuló el fallo Roe vs Wade

Al menos 17 congresistas demócratas fueron detenidos la tarde de este martes mientras se manifestaban en contra de la Corte Suprema por anular el fallo Roe vs Wade, que habilitaba el aborto. Entre las detenidas están la legisladora Alexandra Ocasio Cortez, Ayanna Pressley, Cori Bush, Rashida Tlaib y Ilhan Omar. "No hay democracia si las mujeres no tienen control sobre sus propios cuerpos y decisiones sobre su propia salud, incluido el cuidado reproductivo", dijo Carolyn Maloney, otra de las legisladoras presentes, después de ser arrestada, según informó Axios.

La Policía del Capitolio dijo, por su parte, que empezó a detener a las congresistas porque supuestamente no cumplieron con tres advertencias para que dejaran de bloquear las calles de Washington, en las inmediaciones de la Corte Suprema. Además, agregó que hicieron "un total de 35 arrestos por hacinamiento, obstrucción o incomodidad", incluidos los legisladores.

"Nuestro país nunca ha hecho grandes cambios ni ha ampliado los derechos siguiendo las encantadoras conversaciones de senadores y representantes en el Capitolio. Sucede debido a los movimientos sociales. Sucede porque la gente marcha, la gente protesta, la gente se organiza, la gente se arrestado", dijo al ser detenida la demócrata Andy Levin.

A fines de junio, la Corte Suprema anuló este viernes Roe vs. Wade, el histórico fallo que legalizó el derecho al aborto en todo el país en 1973. La decisión se da luego de que el estado de Mississippi le pidiera al máximo tribunal que anulara el fallo en un intento de prohibir el derecho de las mujeres de interrumpir el embarazo después de la semana 15, por el caso "Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization", una clínica de salud reproductiva de la capital de Mississippi.