La Justicia belga rechazó la extradición de un rapero reclamada por España

La Justicia belga rechazó hoy la extradición del rapero español Valtònyc, condenado en su país por "apología del terrorismo" en sus canciones y refugiado en Bélgica desde 2018, una decisión que fue celebrada por sus abogados como una victoria "por la libertad de expresión".

El Tribunal de Apelación de Gante (noroeste) decidió que el artista, que canta en catalán, no debía ser extraditado a España, dijo la fiscalía.

"Es una victoria clara", destacó a la agencia de noticias AFP el abogado belga del cantante, Simon Bekaert.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estoy libre, y ya no solo en libertad condicional. Hago música desde que tenía 18 años, no soy un terrorista y la justicia me ha dado la razón", respondió Valtònyc -cuyo verdadero nombre es José Miguel Arenas Beltran- al salir de la audiencia.

"Existen normas europeas de derechos (a la libertad de expresión). España no es sólo la fiesta y las playas, es también la tasa de artistas en prisión", lamentó el rapero originario de Mallorca.

Valtònyc se había exiliado en Bélgica después de que se confirmara su condena en España a tres años y medio de prisión por "apología del terrorismo", "injurias a la Corona" y "amenazas" en sus canciones.

"Que tengan miedo como un guardia civil en el País Vasco" o "el rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley", son un ejemplo de los textos del músico publicados entre 2012 y 2013.

Para la justicia española, estas palabras constituyen una "incontestable" apología de los independentistas vascos de ETA, una organización armada que llevó a cabo atentados en España hasta 2011 y que fue clasificada como terrorista por la UE.

Desde mayo de 2018, Valtònyc es objeto de una orden de detención europea emitida por la justicia española.

Ese mismo año, un tribunal de Gante desestimó la ejecución del mandato por considerar que los hechos no constituían un delito en Bélgica, pero el ministerio público interpuso un recurso.

Posteriormente, en marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE, al que recurrieron los jueces belgas, estimó que la vía procesal elegida por la justicia española no era válida ya que, para obtener una extradición automática por "apología del terrorismo" la infracción debería haber sido sancionada en España con al menos tres años de prisión, lo que no ocurrió con los hechos imputados a Valtònyc en 2012-2013.

"Hay abusos de la orden de detención europea. Se pide a la justicia belga que decida en un asunto puramente político", lamentó Paul Bekaert, otro abogado del artista.

También a raíz del caso del rapero español, el Tribunal Constitucional belga había juzgado en octubre pasado que una ley de Bélgica de 1847 que castigaba "las ofensas al Rey" era contraria a la Constitución.

Con información de Télam