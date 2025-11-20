El Tribunal Supremo de España declara culpable al fiscal general en un caso de filtraciones

FOTO DE ARCHIVO. El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, asiste a un juicio por presunta filtración de información confidencial, en Madrid, España

nov (Reuters) -El Tribunal Supremo de España ha declarado culpable al fiscal general del país, Álvaro García Ortiz, de filtrar información confidencial sobre un caso de fraude fiscal en el que estaba implicada la pareja de un alto cargo de la oposición, dijo el tribunal el jueves.

En una sentencia sin precedentes, el tribunal inhabilita a García Ortiz para ejercer el cargo durante dos años y le condena a pagar una multa total de 7.300 euros (8.402 dólares), dijo el tribunal en un comunicado.

La decisión, que puede ser recurrida, supone un duro golpe para el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez, que nombró a García Ortiz en 2022, y plantea interrogantes sobre la separación de poderes en el país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El caso ha atraído un intenso escrutinio político, ya que el caso de fraude fiscal implica a Alberto González Amador, que es novio de Isabel Díaz Ayuso, la líder regional de Madrid y una figura prominente del Partido Popular (PP), de la oposición conservadora.

Es uno de los varios puntos de intensa tensión entre el Gobierno de izquierdas en minoría y el PP, que ha acusado al Gobierno de corrupción y ha exigido su dimisión.

El tribunal también condenó a García Ortiz a pagar una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daño moral.

(1 dólar = 0,8689 euros)

Con información de Reuters