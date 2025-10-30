El presidente español defiende la financiación de su partido en el Senado por casos de corrupción

Sánchez comparece ante una comisión de investigación en el Senado español en Madrid

oct (Reuters) -El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el jueves que la financiación del Partido Socialista ha sido totalmente legal, mientras se enfrentaba a una comisión de investigación del Senado sobre el escándalo de corrupción que salpica a su partido y amenaza su presidencia del Gobierno.

Los senadores están investigando las acusaciones de que altos cargos socialistas recibieron sobornos a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas, así como otras investigaciones que implican a la esposa y al hermano de Sánchez.

El Senado, de 266 miembros, está controlado por el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que ha pedido en repetidas ocasiones la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, al tiempo que ha acusado al Gobierno en minoría de corrupción generalizada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia", dijo Sánchez en el Senado al comienzo de una comparecencia que se espera que dure unas cinco horas, entre tensas intervenciones sobre supuestos pagos en efectivo en sobres.

"El uso de metálico es perfectamente legal y también común en el Partido Socialista para la liquidación de gastos de dietas, (...) siempre con justificantes", añadió Sánchez.

SÁNCHEZ DICE QUE LOS PAGOS EN EFECTIVO NUNCA SUPERARON LOS 1.000 EUROS

A la pregunta de si ha recibido algún pago en efectivo, Sánchez se mostró convencido de que lo ha hecho "en alguna ocasión" contra factura, pero que nunca han superado los 1.000 euros (1.166 dólares), el límite legal en España.

Sánchez es el segundo presidente del Gobierno español en ejercicio que es interrogado por el Senado.

Sánchez describió la investigación como un "circo" mientras intercambiaba insultos con un senador del partido de extrema derecha Vox, que acusó al líder socialista de faltar al respeto a la Cámara Alta.

Sánchez también insistió en que su Gobierno está aplicando una serie de medidas anticorrupción anunciadas en julio.

"La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí", dijo.

El ex número tres de los socialistas, Santos Cerdán, permanece en prisión preventiva, mientras que su antecesor, José Luis Ábalos —que también fue ministro de Transportes entre 2020 y 2021—, está implicado en una presunta trama para obtener comisiones ilegales en las compras de mascarillas durante la pandemia.

Ambos hombres eran asesores de confianza de Sánchez. El presidente del Gobierno dice que no tenía conocimiento de irregularidades por parte de ninguno de los dos, mientras que Cerdán y Ábalos niegan las acusaciones.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters