Trump vuelve a presionar a agencia EEUU para que revoque licencias de las cadenas NBC y ABC

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump reiteró su petición a la Comisión Federal de Comunicaciones de que revoque las licencias de dos grandes cadenas estadounidenses y les cobre por usar las ondas públicas, al tiempo que criticó su programación informativa.

Trump sugirió a última hora del domingo en las redes sociales que ABC, propiedad de Disney, y NBC, propiedad de Comcast, son tendenciosas y emiten sobre todo "malas historias" sobre él, y que por ello deberían, "según muchos, ser revocadas sus licencias por la FCC. Yo estaría totalmente a favor de eso porque son muy parciales y faltan a la verdad".

La FCC, una agencia federal independiente, concede licencias de ocho años a emisoras individuales, no a cadenas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Disney declinó hacer comentarios. Comcast no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump también sugirió que las emisoras deberían pagar millones de dólares en concepto de derechos de licencia por el espectro radioeléctrico que utilizan. David Sacks, que ahora es asesor de la Casa Blanca, dijo en octubre que el espectro utilizado por las redes "debería ser subastado, y los ingresos utilizados para pagar la deuda nacional".

El presidente de la FCC, Brendan Carr, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero ha tomado una serie de medidas para investigar a las cadenas. "El sector de los medios de comunicación de todo el país necesita un cambio de rumbo", declaró el mes pasado.

El mes pasado, la FCC votó 2-1 para aprobar la fusión de 8.400 millones de dólares entre Paramount Global, matriz de CBS, y Skydance Media, después de que Skydance accediera a garantizar que la programación de noticias y entretenimiento de CBS estuviera libre de prejuicios y a contratar a un defensor del pueblo durante al menos dos años para revisar las quejas, un factor que Carr citó en su decisión de aprobar el acuerdo.

La comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, dijo que la FCC estaba imponiendo "controles nunca antes vistos sobre las decisiones de las redacciones y el juicio editorial, en violación directa de la Primera Enmienda y la ley".

(Reportaje de David Shepardson; Edición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)