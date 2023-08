Zurita, que reemplazó al candidato a presidente asesinado, dijo que abandonará Ecuador por amenazas

El candidato que quedó en tercer lugar, dijo que tiene que "tomarse un tiempo" luego de denunciar amenazas de muerte.

Christian Zurita asumió la candidatura presidencial por el Movimiento Construye sólo unos días antes del 20 de agosto, cuando se realizaron las elecciones presidenciales en Ecuador, y lo hizo en lugar del candidato asesinado, Fernando Villavicencio. Ahora, luego de los comicios de ese día que lo dejaron en tercer lugar, denunció que sufre amenazas contra su vida y que, debido a la crisis de seguridad, planea irse del país. No confirmó cuándo, pero adelantó que antes debe "ajustar algunas líneas" relativas al trabajo periodístico del portal en el que publicaba sus investigaciones junto a Villavicencio, y "que no puede quedar en el olvido".

Zurita quedó detrás de Luisa González, por Revolución Ciudadana; y Daniel Noboa, por Alianza Democrática Nacional (ADN). "Todavía tengo algunas responsabilidades que cumplir, que se derivan, obviamente, de la decisión que tomé por de ser candidato a la Presidencia de la República en reemplazo de Fernando", dijo durante una entrevista en el canal televisivo Ecuavisa, en la que le preguntaron cuáles eran sus planes tras los comicios.

Zurita señaló que "hay que estructurar y ser parte, pues, de una línea que puede ayudar a los asambleístas electos para que puedan tener un importante desempeño en la Asamblea Nacional (Parlamento)", según reportó el portal Expreso.

"Tengo que dar los últimos toques a un trabajo periodístico que fue pensado y diseñado por Fernando Villavicencio, que será un libro que, espero no se publique más allá del 15 de septiembre", dijo. "Luego de esas decisiones y estos temas, pues veremos qué caminos se abren, sobre todo para ver qué tipo de trabajos, sobre todo, investigativos se pueden realizar desde fuera del país", comentó. En ese momento, precisó que su salida del país "está directamente atravesada por temas de seguridad".

"Siempre he sido un tipo que no ha tenido miedo, pero que entiendo ahora que existen circunstancias, por demás especiales, que dejan en evidencia que las cosas no son como antes", indicó. "Debo tener por demás cuidado. Si tengo una cápsula de seguridad muy fuerte, las condiciones establecen que tengo que vivir con un chaleco y en las salidas abiertas con casco y yo no espero eso para mi vida, tengo que efectivamente tomarme un tiempo para mí", agregó.