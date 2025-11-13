Elecciones en Chile 2025: uno por uno, todos los candidatos presidenciales

Chile celebra elecciones presidenciales y parlamentarias este domingo 16 de noviembre. Se trata de una jornada clave en la que disputará el destino político del país. ¿Quiénes son los candidatos a presidente?

Este domingo deberán acercarse a las urnas más de 15,7 millones de chilenos para decidir el futuro de la República. Por la Presidencia chilena competirán los siguientes ocho candidatos:

Jeannette Jara del Partido Comunista de Chile: abogada y exministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric.

abogada y exministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric. José Antonio Kast Rist del Partido Republicano de Chile : abogado, político de derecha y fundador y líder del Partido Republicano. Fue diputado en 2017 y 2021.

: abogado, político de derecha y fundador y líder del Partido Republicano. Fue diputado en 2017 y 2021. Evelyn Matthei de Unión Demócrata Independiente : economista, fue ministra del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera y alcaldesa de Providencia entre 2016 y 2024.

: economista, fue ministra del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera y alcaldesa de Providencia entre 2016 y 2024. Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario: actual diputado ultraderechista y youtuber.

actual diputado ultraderechista y youtuber. Franco Parisi del Partido de la Gente : fundador del partido y economista.

: fundador del partido y economista. Harold Mayne-Nicholls (Independiente): periodista y dirigente deportivo.

(Independiente): periodista y dirigente deportivo. Marco Enríquez-Ominami (Independiente): cineasta, filósofo y político independiente.

(Independiente): cineasta, filósofo y político independiente. Eduardo Antonio Artés Brichetti (Independiente): profesor y dirigente del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP).

De acuerdo a las encuestas, los grandes favoritos son Jara y Kast. Los relevamientos señalan que la líder del Partido Comunista está a la cabeza de la elección, aunque sin el porcentaje suficiente para triunfar en primera vuelta. Mientras que Kast, republicano y ultraconservador, se posiciona detrás con altas posibilidades de imponerse en un eventual balotaje.

En caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos, se realizará el balotaje el próximo 14 de diciembre entre los dos candidatos con mayor cantidad de sufragios.

¿Cómo es la elección parlamentaria en Chile?

Además de elegir su nuevo presidente, los chilenos deberán votar para renovar la Cámara de Diputados y parte del Senado. En sí, hay 125 candidatos para el Senado y 1096 para diputados.

Los diputados se renuevan por completo, tras el periodo de cuatro años, mientras que ciertas regiones renovarán senadores. Estas son: