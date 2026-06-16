El FBI dice que frustró una posible amenaza contra un evento de la UFC en Washington

Imagen de archivo de la banda del Ejército de EEUU, Downrange, actuando el día del UFC Freedom 250, en Washington, D.C., EEUU.

El FBI informó el martes de que ‌había frustrado ‌una posible amenaza antes del evento de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado en Washington el pasado fin ​de semana ⁠y que tiene a ‌varias personas bajo custodia.

Fox ⁠News Digital ⁠citó fuentes no identificadas que afirmaron que el supuesto complot ⁠consistía en utilizar drones ​cargados de explosivos ‌para atacar edificios ‌cercanos al evento.

"El 10 de ⁠junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden ​tuvieron ‌conocimiento de una amenaza potencial para el evento UFC America 250 en Washington, D.C., en ⁠la que estaban implicadas personas ajenas a la Región de la Capital Nacional", declaró el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado publicado ‌en la red social X.

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Patel no especificó cuántas personas se encontraban bajo custodia tras la operación multistatal sobre ‌los presuntos ataques planeados.

Cinco personas estaban bajo custodia y 23 ‌fueron ⁠identificadas como parte de una red de ​conspiradores, informó Fox News Digital.

Con información de Reuters