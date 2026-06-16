El FBI dice que frustró una posible amenaza contra un evento de la UFC en Washington

El FBI informó el martes de que había frustrado una posible amenaza antes del evento de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado en Washington el pasado fin de semana y que tiene a varias personas bajo custodia.
Fox News Digital citó fuentes no identificadas que afirmaron que el supuesto complot consistía en utilizar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento.
"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tuvieron conocimiento de una amenaza potencial para el evento UFC America 250 en Washington, D.C., en la que estaban implicadas personas ajenas a la Región de la Capital Nacional", declaró el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado publicado en la red social X.
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Patel no especificó cuántas personas se encontraban bajo custodia tras la operación multistatal sobre los presuntos ataques planeados.
Cinco personas estaban bajo custodia y 23 fueron identificadas como parte de una red de conspiradores, informó Fox News Digital.
Con información de Reuters