Universidad de Columbia paga más de 200 millones de dólares para resolver investigaciones de Trump

A view of the main campus of Columbia University in New York City

La Universidad de Columbia dijo el miércoles que pagará más de 200 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos en un acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump para resolver las investigaciones federales y tener la mayor parte de su financiación federal suspendida restaurada. Trump ha apuntado a varias universidades desde que regresó al cargo en enero por el movimiento de protesta estudiantil pro-Palestina que sacudió los campus universitarios el año pasado. En un mensaje publicado en las redes sociales a última hora del miércoles, Trump celebró el acuerdo entre su Gobierno y Columbia. En marzo, el Gobierno de Trump dijo que estaba penalizando a Columbia por cómo manejó las protestas del año pasado mediante la cancelación de 400 millones de dólares en fondos federales. Sostuvo que la respuesta de Columbia al presunto antisemitismo y acoso a los miembros judíos e israelíes de la comunidad universitaria fue insuficiente. "En virtud del acuerdo de hoy, una gran mayoría de las subvenciones federales que se cancelaron o se pausaron en marzo de 2025 se restablecerán y se restaurará el acceso de Columbia a miles de millones de dólares en subvenciones actuales y futuras", dijo la universidad en un comunicado. Columbia dijo que también acordó resolver las investigaciones presentadas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos por 21 millones de dólares y que su acuerdo con el Gobierno de Trump preservó su "autonomía y autoridad sobre la contratación de profesores, admisiones y toma de decisiones académicas". Después de que el Gobierno cancelara la financiación, la universidad accedió en marzo a una serie de demandas que incluían el escrutinio de los departamentos que ofrecían cursos sobre Oriente Próximo y otras concesiones que fueron ampliamente condenadas por los académicos estadounidenses. La semana pasada, Columbia adoptó una controvertida definición de antisemitismo que lo equipara a la oposición al sionismo. La universidad dijo que dejaría de colaborar con el grupo pro-Palestina Columbia University Apartheid Divest. "Imagina vender a tus estudiantes solo para poder pagar a Trump 221 millones de dólares y seguir financiando el genocidio", dijo el grupo pro-Palestina el miércoles, calificando el acuerdo como un soborno. Israel niega las acusaciones de genocidio en Gaza y califica su acción militar de "legítima defensa" tras un mortífero ataque perpetrado en octubre de 2023 por milicianos palestinos de Hamás. Los manifestantes del campus exigieron el fin del apoyo estadounidense al devastador ataque militar israelí contra Gaza y el compromiso de que la universidad dejará de invertir parte de su dotación de 14.800 millones de dólares en fabricantes de armas y empresas que apoyan la ocupación israelí de territorios palestinos. Con información de Reuters