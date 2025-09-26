Trump insiste en sus afirmaciones sobre el Tylenol y las vacunas, pese a las críticas

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desafió el viernes las críticas generalizadas y ofreció consejos médicos no respaldados por la ciencia, repitiendo su llamado a que las mujeres embarazadas y los niños pequeños dejen de usar el popular analgésico Tylenol.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, Trump había vinculado el autismo con las vacunas infantiles y la ingesta de Tylenol durante el embarazo, dando a afirmaciones no respaldadas por evidencia científica el aval de la política sanitaria estadounidense.

El viernes redobló su apuesta en una publicación en Truth Social, donde nuevamente pidió que la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola se divida en tres inyecciones y que los niños no reciban la vacuna contra la hepatitis B -que normalmente se administra en las primeras 24 horas después del nacimiento- antes de los 12 años.

"Mujeres embarazadas, no usen Tylenol a menos que sea absolutamente necesario, no le den Tylenol a sus hijos pequeños por ningún motivo, dividan la vacuna triple vírica en tres dosis completamente separadas (¡no las mezclen!), tomen la vacuna contra la varicela por separado, tomen la vacuna contra la hepatitis B a los 12 años o más y, lo más importante, ¡vacúnense en cinco visitas médicas separadas!", escribió Trump.

El consejo de Trump, quien reconoció el lunes que no es médico, contradice el de las sociedades médicas, que citan datos de numerosos estudios que demuestran que el acetaminofeno o paracetamol, el ingrediente activo del Tylenol, contribuye de forma segura al bienestar de las mujeres embarazadas.

Decenas de grupos médicos, de investigación y de defensa del autismo criticaron el anuncio.

La publicación del viernes y el anuncio del lunes recuerdan las conferencias de prensa habituales de Trump en los primeros meses de la pandemia, cuando con frecuencia daba consejos que no estaban basados en la ciencia, incluida su sugerencia de que la gente bebiera cloro, algo que sus partidarios luego dijeron que no era grave.

Aunque no mencionó el autismo el viernes, la insistencia de Trump en su consejo llega mientras su propia Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pareció matizarlo esta semana al decir que hay una asociación, no un vínculo comprobado, y que las mujeres deberían consultar a sus médicos.

Con información de Reuters