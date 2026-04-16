Trump dice que es importante que el papa León comprenda que Irán es una amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona la Casa Blanca rumbo a Las Vegas, Nevada, en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves ‌que el papa ‌León era libre de decir lo que quisiera, pero que era importante que comprendiera que Irán nunca debe tener un arma nuclear.

Trump ha criticado en repetidas ocasiones al líder religioso, quien se ​ha convertido en ⁠un crítico abierto de la guerra ‌de Estados Unidos e Israel ⁠contra Irán en las ⁠últimas semanas.

Trump dice que él es responsable del nombramiento de León y le ha acusado ⁠de ser "débil" en política exterior.

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"El ​papa tiene que entender -es muy ‌sencillo- que Irán no ‌puede tener un arma nuclear. El ⁠mundo correría un gran peligro", dijo a periodistas en la Casa Blanca.

Las críticas de Trump han desencadenado una reacción ​generalizada entre ‌cristianos estadounidenses de todo el espectro político.

León, originario de Chicago, condenó la "locura de la guerra" en un llamamiento a la paz el sábado.

Estados ⁠Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Irán respondió con sus propia ofensiva contra Israel y los Estados del Golfo donde hay bases estadounidenses. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra ‌Irán y los ataques israelíes en el Líbano han causado miles de muertos y millones de desplazados.

León dijo el lunes a Reuters que seguiría criticando la guerra, independientemente de ‌los comentarios de Trump.

"El papa puede decir lo que quiera, y yo quiero que diga ‌lo que ⁠quiera, pero puedo estar en desacuerdo. Creo que Irán no ​puede tener un arma nuclear", dijo Trump.

Con información de Reuters