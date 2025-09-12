El primer ministro de Qatar se reunirá el viernes con representantes de EEUU tras el ataque israelí

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, hace una declaración tras una reunión con el presidente libanés en el palacio presidencial de Baabda, Líbano

El primer ministro de Qatar se reunirá el viernes con altos representantes de Estados Unidos y se espera que hable del ataque israelí en Qatar y del estado de las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, que ha estado sometida a una creciente ofensiva israelí.

El primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Casa Blanca en Washington, según informó el Departamento de Estado a última hora del jueves.

Politico y Axios informaron de que también se esperaba que el primer ministro se reuniera con el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

Israel intentó matar a los líderes políticos de Hamás con un ataque en Qatar el martes, intensificando su acción militar en Oriente Próximo.

El ataque fue ampliamente condenado en todo el mundo como un acto que podría agravar aún más las tensiones en una región ya de por sí en vilo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el jueves el ataque en Doha, capital de Qatar, pero no mencionó a Israel en la declaración acordada por los 15 miembros, incluido Estados Unidos, aliado de Israel.

Washington también cuenta con Qatar como un fuerte aliado del golfo Pérsico. Qatar ha sido un mediador en el intento de llegar a un acuerdo para un alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano palestino Hamás en Gaza, para la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamás y para un plan sobre una Gaza post-conflicto.

Trump dijo el martes que la decisión de Israel de atacar Qatar fue tomada por el primer ministro Benjamín Netanyahu y no por el líder republicano, quien añadió que un ataque unilateral contra Qatar no sirve a los intereses estadounidenses ni israelíes. Trump ha dicho que no estaba contento con el ataque.

Con información de Reuters