EEUU  podría despedir a controladores aéreos que no trabajen durante el cierre del Gobierno

Los equipos de construcción trabajan cerca de la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional Reagan Washington mientras continúa el cierre del gobierno. en Arlington, Virginia, EEUU

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió el jueves de que el Gobierno podría despedir a los controladores aéreos que no se presenten repetidamente a trabajar durante el cierre del Gobierno, señalando que un aumento de las ausencias está causando importantes interrupciones aéreas.

"Si tenemos un pequeño subconjunto continuo de controladores que no se presentan a trabajar, y son los problemáticos (...) si tenemos algunos en nuestro personal que no están tan dedicados como necesitamos, vamos a dejarlos ir", dijo Duffy en Fox Business.

"No puedo tener gente que no se presenta a trabajar", agregó.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dijo el jueves que estaba viendo algunos problemas de personal por cuarto día consecutivo, y que vuelos en Newark y las rutas en el área de Nueva York estaban siendo afectados.

Ha habido 19.000 retrasos de vuelos desde el lunes -incluidos 3.300 el jueves-, y miles de ellos han estado relacionados con la ralentización de los vuelos por parte de la FAA debido a las ausencias de los controladores aéreos.

Duffy elogió al 90% al 95% de los controladores que acuden a diario a pesar de no cobrar.

"Es una pequeña fracción de personas que no vienen a trabajar la que puede estar provocando esta interrupción masiva, y eso es lo que se está viendo en nuestros cielos hoy", añadió Duffy.

Un portavoz de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos (NATCA) respondió a Duffy: "Existen procesos y procedimientos para tratar el uso inadecuado de las bajas por enfermedad".

El sindicato ha instado repetidamente a los controladores a seguir trabajando durante los nueve días que lleva el cierre del gobierno. NATCA comunicó a los trabajadores que "participar en una acción laboral podría suponer la expulsión del servicio federal" y es ilegal.

Estados Unidos lleva más de una década sufriendo una escasez de controladores aéreos y muchos de ellos han tenido que hacer horas extraordinarias obligatorias y trabajar seis días a la semana incluso antes del cierre. A la FAA le faltan unos 3.500 controladores aéreos para alcanzar los niveles de plantilla previstos.

Unos 13.000 controladores aéreos y unos 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) deben acudir a su puesto de trabajo durante el cierre del Gobierno, pero no cobran sus salarios.

Con información de Reuters