EEUU impone sanciones a una red armamentística que vincula a Corea del Norte y Myanmar

Estados Unidos anunció el jueves sanciones a una red que, según dijo, genera ingresos para los programas de armas de Corea del Norte, en un esquema que incluye la adquisición de bombas norcoreanas y kits de guías bombas para el Ejército gobernante de Myanmar.

El Departamento de Estado dijo que la medida busca cortar la financiación de los programas de armas de Corea del Norte y contrarrestar un comercio que facilitó los ataques indiscriminados a infraestructura civil por el Ejército de Myanmar desde que tomó el poder en 2021.

El Departamento del Tesoro dijo que las sanciones se dirigen a la empresa de adquisición de armas en Myanmar Royal Shune Lei Company Limited y personal clave, incluido un director, Aung Ko Ko Oo, así como Kyaw Thu Myo Myint y Tin Myo Aung.

Según el comunicado, Kim Yong Ju, representante adjunto en Pekín de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) de Corea del Norte, trabajó con estos dos últimos hombres para coordinar las ventas de dos tipos de kits de guiado de bombas aéreas, bombas y equipos de vigilancia aérea para la fuerza aérea de Myanmar.

"Los programas armamentísticos ilegales de Corea del Norte son una amenaza directa para Estados Unidos y nuestros aliados", dijo en un comunicado el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

No fue posible contactar de inmediato con la empresa de Myanmar ni con las personas en cuestión para que hicieran comentarios. La oficina de representación de Corea del Norte ante las Naciones Unidas y la embajada de Myanmar en Washington no respondieron de inmediato.

Un desaparecido grupo de expertos de las Naciones Unidas, que supervisaba las sanciones internacionales a Corea del Norte, destacó la cooperación militar de Pionyang con países como Myanmar.

El primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump trató de poner fin a esta cooperación, que incluía el envío por parte de Corea del Norte de expertos en misiles y material para la producción de armas a Myanmar, cuyos líderes militares han sido sometidos a amplias sanciones de Washington.

Con información de Reuters