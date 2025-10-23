China confirma que las negociaciones comerciales con EEUU se celebrarán en Malasia el viernes

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de Estados Unidos y China en Pekín, China

23 oct (Reuters) -El vice primer ministro chino He Lifeng se reunirá a partir del viernes con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con el representante de Comercio, Jamieson Greer, un intento de las dos mayores economías del mundo de aliviar una inesperada escalada de tensión antes de una cumbre clave de líderes.

El Ministerio de Comercio informó de que He, máximo responsable económico de China, visitará Malasia del 24 al 27 de octubre para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), de la que es anfitrión.

Anteriormente, los máximos responsables de comercio de EEUU declararon que también se dirigirían a Malasia para discutir con altos cargos chinos las restricciones impuestas por Pekín a las exportaciones de tierras raras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La tensión ha agitado las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China desde que este mes Pekín ampliara drásticamente las restricciones a dichas exportaciones en respuesta al aumento del número de empresas estadounidenses a las que se prohíbe adquirir tecnología estadounidense.

Hasta entonces, los lazos habían parecido descongelarse tras una llamada telefónica el 19 de septiembre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Esta había sido precedida por una cumbre en Madrid considerada un éxito por el acuerdo alcanzado sobre la red social TikTok.

Sin embargo, las autoridades de ambos países se esfuerzan ahora por salvar la cumbre prevista entre sus líderes en Corea del Sur, para la que solo queda una semana, al tiempo que intercambian culpas por el aumento de las tensiones.

Con información de Reuters