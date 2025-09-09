Aprobación de Trump llega a 42%; débil en economía y sólido en delincuencia: sondeo Reuters/Ipsos

El presidente estadounidense Trump pronuncia un discurso ante la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, en Washington, D.C.

El índice de aprobación de Donald Trump se situó en el 42% en los últimos días, y el presidente obtuvo sus mejores calificaciones en el manejo de la delincuencia y la inmigración, según un sondeo de Reuters/Ipsos que cerró el martes.

La encuesta de cinco días, a 1.084 adultos en todo el país, también mostró que el 56% de los encuestados desaprobaba el desempeño presidencial de Trump.

La encuesta incluyó un ligero cambio en su metodología con respecto de las anteriores de Reuters/Ipsos, incluyendo una realizada entre el 22 y el 24 de agosto, al no permitir a los encuestados decir que "no estaban seguros" de si aprobaban o desaprobaban el desempeño general del presidente.

En esa encuesta anterior, el 40% de los encuestados aprobaba la labor de Trump y el 54% la desaprobaba.

Los consultados en la nueva encuesta conservaron la opción de no responder a la pregunta. No se esperaba que este cambio tuviera un efecto significativo en los resultados de la encuesta, que tiene un margen de error de aproximadamente 3 puntos porcentuales.

Alrededor del 43% de los encuestados elogió la gestión de Trump ante la delincuencia, y el 42% afirmó que estaba haciendo un buen trabajo en materia de inmigración, cifras que coinciden en gran medida con las de la encuesta anterior.

En las últimas semanas, Trump ha desplegado agentes federales y soldados en las ciudades demócratas de Los Ángeles y Washington, D. C., para reprimir la inmigración ilegal y, en el caso de la capital del país, para asumir el control de las fuerzas del orden y combatir la delincuencia.

Trump recibió calificaciones relativamente bajas en su gestión de la economía: el 36% de los estadounidenses aprueba su tarea y solo el 30% respalda su gestión del costo de vida de los hogares.

El mercado laboral estadounidense se ve cada vez más inestable, con un informe publicado el martes que muestra que la economía probablemente creó 911.000 empleos menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado previamente, una señal de que el crecimiento del empleo se estaba estancando incluso antes de que Trump comenzara a subir los impuestos a las importaciones.

Con información de Reuters