La guerra comercial entre China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, sigue tomando temperatura y trae graves implicancias a los mercados internacionales. Luego de la nueva amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones procedentes de China, señalando el flujo continuo de fentanilo hacia EEUU., desde el gobierno del presidente chino, Xi Jinping, aseguraron que “cualquiera que ejerza la máxima presión sobre China está eligiendo a la persona equivocada y calculando mal”.

La advertencia fue proferida en un largo texto publicado tras la confirmación de los aranceles de EEUU a los productos chinos, un intento del gobierno de Trump de obtener mayor compromiso de Beijing para luchar contra el tráfico de fentanilo. El republicano anunció un nuevo arancel sobre todas las importaciones chinas al país norteamericano, sumándose a una tasa adicional del 10% que había entrado en vigor el pasado 4 de febrero.

“Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final”. La conclusión de un mensaje del vocero del Ministerio de Exteriores de China en su cuenta de X es una advertencia que eleva las tensiones al máximo y, por primera vez, sugiere tácitamente un enfrentamiento militar entre ambas potencias.

China considera que “el problema del fentanilo es una excusa endeble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas” y sostiene que realizó esfuerzos para “ayudar” con el problema del fentanilo, pero que en lugar de trabajar en conjunto, “Estados Unidos ha tratado de difamar y echarle la culpa, y está tratando de presionar y chantajear a China con aumentos de aranceles”.

"La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China", señaló el comunicado. En ese marco, la embajada china en Estados Unidos replicó el mensaje y remarcó que "si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratar a los demás como iguales".

Minutos después de la primera confirmación de aranceles por parte de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas de China anunció un gravamen del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado (GNL) estadounidenses, y del 10% sobre el petróleo crudo, equipos agrícolas y ciertos modelos de automóviles.

Tras el anuncio por parte de Washington sobre la duplicación de los aranceles sobre productos chinos, Pekín respondió con gravámenes del 10% y el 15% a importaciones agropecuarias estadounidenses. En su primera presidencia, Trump ya mantuvo una relación tensa con Beijing al imponer varias rondas de aranceles por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, a lo que China respondió con un fuerte contraataque arancelario.

En medio del conflicto con EEUU, China aumentó 7,2% el presupuesto de Defensa

El primer ministro chino, Li Qiang, reveló este miércoles en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Popular, que el país asiático aumentó por tercer año consecutivo su gasto de Defensa en un 7,2 %, hasta los 245.600 millones de dólares, haciendo oídos sordos a la propuesta de Estados Unidos de recortar a la mitad el presupuesto militar de las grandes potencias.

El gasto militar de China sigue siendo el segundo más grande después de Estados Unidos y ya tiene la marina más grande del mundo. Qiang dijo que el país mantendrá intactos sus esfuerzos para "mejorar la preparación para el combate y salvaguardar la soberanía nacional" tras adelantar previamente que estos recursos son "completamente necesarios".

El presupuesto presenta un aumento equivalente al mismo porcentaje que el año pasado, muy por debajo de los incrementos porcentuales de dos dígitos de los años anteriores y refleja una desaceleración general de la economía.

Las tensiones con Estados Unidos, Taiwán, Japón y los vecinos que tienen reclamos superpuestos sobre el crucial Mar de China Meridional se consideran como el impulsor del gasto en tecnologías militares cada vez más avanzadas. Entre ellos se incluyen cazas furtivos, los tres portaaviones del país y una amplia expansión de su arsenal nuclear.

Con información de Reuters.