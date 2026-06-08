EEUU impone restricciones visado a más de 100 funcionarios Nicaragua tras muerte de líder indígena

FOTO DE ARCHIVO: El líder rebelde indígena mikito Brooklyn Rivera (d) expone sus argumentos durante una rueda de prensa en Managua, mientras su compañero Stedman Fagoth le observa

Estados Unidos impuso el lunes nuevas restricciones de visado ‌a más ‌de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares a raíz de la muerte, bajo custodia del Estado, del líder indígena Brooklyn Rivera.

"Estados Unidos no ignorará ​la responsabilidad ⁠de la dictadura de Murillo-Ortega ‌en la horrible muerte ⁠del preso político ⁠Brooklyn Rivera", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Rivera, un ⁠exlegislador, falleció bajo custodia ​del Estado a los ‌73 años en mayo, ‌según informó el Ministerio de ⁠Salud de Nicaragua. Llevaba detenido desde 2023, falleció a causa de una infección bacteriana ​derivada ‌de la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud de Nicaragua el 31 de mayo.

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Las noticias sobre su ⁠muerte provocaron la indignación de grupos de derechos humanos, que afirmaron que había sido objeto de una detención arbitraria y era víctima de persecución política.

Más de 2.350 funcionarios ‌nicaragüenses y sus familiares se enfrentan ahora a restricciones de visado por su papel en el apoyo a los dirigentes del ‌país, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Estados Unidos se solidariza ‌con el ⁠pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira ​a ver una Nicaragua libre", afirmó Rubio.

Con información de Reuters