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EEUU impone restricciones visado a más de 100 funcionarios Nicaragua tras muerte de líder indígena

08 de junio, 2026 | 11.57

Estados Unidos impuso el lunes nuevas restricciones de visado ‌a más ‌de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares a raíz de la muerte, bajo custodia del Estado, del líder indígena Brooklyn Rivera.

"Estados Unidos no ignorará ​la responsabilidad ⁠de la dictadura de Murillo-Ortega ‌en la horrible muerte ⁠del preso político ⁠Brooklyn Rivera", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Rivera, un ⁠exlegislador, falleció bajo custodia ​del Estado a los ‌73 años en mayo, ‌según informó el Ministerio de ⁠Salud de Nicaragua. Llevaba detenido desde 2023, falleció a causa de una infección bacteriana ​derivada ‌de la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud de Nicaragua el 31 de mayo.

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Las noticias sobre su ⁠muerte provocaron la indignación de grupos de derechos humanos, que afirmaron que había sido objeto de una detención arbitraria y era víctima de persecución política.

Más de 2.350 funcionarios ‌nicaragüenses y sus familiares se enfrentan ahora a restricciones de visado por su papel en el apoyo a los dirigentes del ‌país, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Estados Unidos se solidariza ‌con el ⁠pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira ​a ver una Nicaragua libre", afirmó Rubio.

Con información de Reuters

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