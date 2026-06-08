EEUU impone restricciones visado a más de 100 funcionarios Nicaragua tras muerte de líder indígena

Estados Unidos impuso el lunes nuevas restricciones de visado a más de 100 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares a raíz de la muerte, bajo custodia del Estado, del líder indígena Brooklyn Rivera.
"Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Rivera, un exlegislador, falleció bajo custodia del Estado a los 73 años en mayo, según informó el Ministerio de Salud de Nicaragua. Llevaba detenido desde 2023, falleció a causa de una infección bacteriana derivada de la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud de Nicaragua el 31 de mayo.
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Las noticias sobre su muerte provocaron la indignación de grupos de derechos humanos, que afirmaron que había sido objeto de una detención arbitraria y era víctima de persecución política.
Más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares se enfrentan ahora a restricciones de visado por su papel en el apoyo a los dirigentes del país, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Estados Unidos se solidariza con el pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a ver una Nicaragua libre", afirmó Rubio.
Con información de Reuters