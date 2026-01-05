China exigió a Trump la inmediata liberación de Nicolás Maduro

El Ministerio de Exteriores chino denunció que el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “viola claramente el derecho internacional” y criticó a los países que buscar erigirse en policías del mundo.El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, expresó este lunes la preocupación del gigante asiático por la operación lanzada por Estados Unidos en territorio venezolano que derivó en el secuestro de Maduro, y exigió la inmediata liberación del depuesto mandatario.

Asimismo, advirtió que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. Lin señaló que Pekín está muy preocupado por la captura de Maduro, y pidió a Estados Unidos que "garantice su seguridad personal" mientras se encuentran fuera de Venezuela y proceda a su "liberación inmediata".

El portavoz indicó que lo ocurrido "viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", además de contravenir "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". Asimismo, acusó a Estados Unidos de recurrir a un "uso descarado de la fuerza" contra un país soberano y de llevar a cabo acciones que, según Pekín, "socavan la soberanía de Venezuela", a la vez que "amenazan la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe", una región que China considera una "zona de paz", y reiteró la oposición de su país al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

China no quiere "policía del mundo", sostuvo Lin y agregó que su país "apoya que el Consejo de Seguridad de la ONU convoque una reunión de emergencia" para abordar la situación y respaldó que el órgano cumpla con sus responsabilidades conforme a su mandato. También destacó que Pekín sigue dispuesto a profundizar su relación con Venezuela, y que los "intereses legítimos" de China en el país sudamericano "seguirán siendo protegidos conforme a la ley". Un día antes, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, había dicho que su país no aceptará que nadie se arrogue el papel de "juez del mundo".

"Nunca hemos considerado que ningún país pueda actuar como 'policía del mundo', ni aceptamos que ninguna nación pueda pretender ser el 'juez del mundo'; la soberanía y la seguridad de todos los Estados deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional", aseveró Wang.