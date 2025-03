Golpe en Brasil: Eduardo Bolsonaro denunció persecución y huyó a EEUU

Eduardo Bolsonaro tomó una decisión que sorprendió a propios, pero no a extraños: anunció con un video en sus redes sociales que pidió una licencia sin goce de sueldo de su cargo como diputado federal y que se quedará en Estados Unidos, en donde se encuentra desde el pasado 27 de febrero. El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, que denunció persecución en el marco de la investigación por la causa de intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, tomó su decisión luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) diera lugar a la presentación para que la Justicia retenga su pasaporte realizada por diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Su intención es convencer al Gobierno de Donald Trump de impulsar sanciones contra el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Seré juzgado por un enemigo declarado, por la misma persona que denuncié aquí en el extranjero", afirmó en el video que difundió en sus redes sociales en referencia a De Moraes. Sin embargo, el parlamentario -cuya licencia aún no está vigente- no está imputado ni investigado en la investigación por el intento de golpe de Estado. El único proceso que está en discusión en el STF es la solicitud de retención de su pasaporte por parte de los diputados Lindbergh Farias (PT-Rio de Janeiro) y Rogério Correia (PT-Minas Gerais). Para ello, el máximo Tribunal pidió una toma de posición a la PGR, pero el caso no implica una solicitud de detención, aclaró el portal O'Globo.

"Si Alexandre de Moraes quiere confiscar mi pasaporte o incluso arrestarme para que ya no pueda denunciar sus crímenes en Estados Unidos, entonces es exactamente acá donde me quedaré y trabajaré más duro que nunca. Renuncio temporalmente a mi mandato, tomaré una licencia sin goce de sueldo, para poder dedicarme de lleno a buscar las sanciones adecuadas para los violadores de derechos humanos", dijo Bolsonaro hijo, que hizo varias giras e impulsó encuentros en distintas partes del mundo -como Argentina y Hungría- con aliados de su padre para empujar sanciones contra el Gobierno petista como para instalar la idea de que en Brasil hay censura, persecución contra quienes cometieron el asalto a los Tres Poderes, en 2023; que no hay garantías para juzgarlos y que merecen una amnistía.

Según el portal brasileño G1, la decisión de Eduardo Bolsonaro también llego luego de que fuera informado de que no sería nominado como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, justo el mismo día en que su padre encabezó una flaca movilización en Río de Janeiro para impulsar la amnistía en la que vienen trabajando sin suerte.

En tanto, la BBC Brasil reportó que desde que Trump asumió el poder, el 20 de enero pasado, Bolsonaro hijo viajó al país del norte cuatro veces como parte de su campaña para lograr que legisladores, empresarios y miembros de la Casa Blanca tomen medidas públicas contra el gobierno brasileño antes de que la Corte decida si Bolsonaro padre pasará a ser imputado tras ser inculpado por la Fiscalía General de la Nación.

La reacción de la familia Bolsonaro

"Él se aleja para combatir algo parecido al nazifascismo, que cada vez avanza más en nuestro país", afirmó sobre su hijo el expresidente ultraderechista en una actividad en el Senado de la Nación. "No estamos preocupados con las acusaciones, él sabe que no hizo nada mal. Estamos preocupados con quien va a juzgarlo, es evidente para todo el mundo que sería un juicio violento, para perpetrar una venganza, no para hacer justicia", dijo su hermano Flavio, que es senador. En línea con las palabras de su padre, consideró que en Brasil "no hay más democracia".

La sorpresa en el Partido Liberal

La familia Bolsonaro hace unos años decidió usar como chapa para disputar cargos al Partido Liberal (PL), sin embargo, parecieran no haber sido informados de este movimiento. "Sigo creyendo en la fuerza política de nuestro país y en las instituciones de los Tres Poderes para atravesar este momento difícil que estamos pasando", dijo al lamentar esta situación en una nota pública el presidente del PL, Valdemar Costa Neto.