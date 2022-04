Suspendieron al juez ecuatoriano que permitió la excarcelación de Jorge Glas, el vice de Correa

El exvicepresidente de Rafael Correa había sido liberado el 10 de abril a partir de un hábeas corpus. El Consejo de la Judicatura suspendió ahora al magistrado que dictó esa resolución.

El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador, el órgano que audita a los magistrados en ese país, suspendió al juez que otorgó el recurso de habeas corpus que permitió la excarcelación de Jorge Glas, el exvicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) sobre el que pesaba una condena a 8 años de cárcel. La decisión del CJ implica que el juez Diego Moscoso, juez Multicompetente de (cantón) Manglaralto, no podrá ejercer su cargo por los próximos 90 días.

Esta resolución llega luego de que la Corte de la provincia de Santa Elena considerara que al otorgar el recurso Moscoso incurrió en una "negligencia manifiesta", el término que se utiliza para sancionar la falta de cuidado en la administración de justicia por parte de jueces, fiscales y magistrados. El pedido de la defensa de Glas había sido radicado ante la grave situación de salud de Glas y porque su vida corría peligro en la cárcel de Latacunga, de acuerdo a sus abogados.

El fallo emitido por Moscosos el 9 de abril permitió la salida del exvicepresidente de Correa y de Lenín Moreno (2017-2021) del centro de rehabilitación regional de Cotopaxi, en el que llevaba más de cuatro años preso por acusaciones de corrupción.

La liberación de Glas fue considerada una victoria por la defensa del exvicepresidente, quien siempre negó las acusaciones de corrupción y denunció una persecución política. "Enfrenté a una justicia torcida, politizada; me condenaron por la fuerza de la circunstancia; ese es el nivel de persecución política que vive Ecuador", afirmó Glas a poco de salir de la cárcel.

Por otro lado, el gobierno de Lasso había pedido vigilancia permanente sobre el exfuncionario ante una posible fuga. En ese sentido, el consejero presidencial Diego Ordóñez había denunciado que el recurso otorgado por Moscoso, a quien calificó como "un juez de bolsillo", era inconstitucional.

Moscoso es el tercer juez que sanciona el CJ por presuntamente abusar de la concesión del recurso de hábeas corpus. El lunes, la jueza de Manglaralto, Erika Moriel, fue suspendida por 90 días tras otorgar ese beneficio a un ciudadano neerlandés requerido por los Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas.



El mismo día, el Consejo de la Judicatura terminó el nombramiento temporal que tenía el juez de la provincia del Guayas (oeste), Pedro Moreira, quien concedió un hábeas corpus a alias JR, líder de la banda delictiva Los Choneros, sentenciado a 22 años, por asesinato.

La historia de Glas

Glas fue vicepresidente de Correa entre 2013 y 2017, y ese último año fue reelegido en la fórmula que encabezó Lenín Moreno, jefe del Estado en 2017-21. A fines de 2017 fue separado del cargo y denunciado penalmente de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que fue condenado a seis años de prisión. También fue sentenciado entonces a ocho años, por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

Asimismo, en enero de 2021 fue condenado también a ocho años por peculado en la concesión de un campo petrolero. Esta última sentencia aún no está firme debido a que fue apelada. Al conocerse el fallo que benefició a Glas, Correa, quien considera que todos estos procesos judiciales han sido injustos y motivados políticamente, afirmó en Twitter que "empieza a desmoronarse tanta injusticia" y vaticinó que "pronto los verdaderos corruptos, empezando por Moreno, estarán presos", en referencia a su otro ex vicepresidente y ahora ex presidente ecuatoriano.

Correa vive en Bélgica y es requerido por la justicia de Ecuador, que en abril de 2020 lo sentenció a ocho años de prisión por el delito de cohecho. El correismo también ha denunciado esta condena como parte del lawfare con el que, sostienen, intentan frenar una vuelta de esta fuerza política y, particularmente, del ex mandatario, al poder