El gobierno de Ecuador denuncia intento de asesinato al presidente Daniel Noboa

El Gobierno de Ecuador denunció este martes que "hubo una tentativa de asesinato" contra el presidente Daniel Noboa mientras el mandatario llegaba esta mañana a un acto en la localidad de Cañar, al sur del país. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que hubo "bienes afectados en el ataque", como los autos de la caravana presidencial, que tendrían daños en los parabrisas.

"Antes de llegar al estadio aparecieron 500 personas y lanzaron piedras, y hay signos de bala en el carro del presidente. Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad", afirmó la ministra.

"A las 2:41 de la tarde presentamos la denuncia por tentativa de asesinato en el cantón Tambo, cuando el presidente se aprestaba a participar en el evento. Aparecieron alrededor de 500 personas que lanzaron piedras y también hay signos de bala en el carro del presidente”, agregó la ministra Manzano. También afirmó que cinco personas fueron detenidas en el lugar y que serán procesadas por terrorismo. "Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice sí a la paz, sí al trabajo. Estas clases de manifestaciones violentas no son las que el país necesita en un momento de progreso y desarrollo", indicó.

El ataque se da en medio de un clima de tensión política y social marcado por las marchas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el fin del subsidio al diésel, que ya llevan su tercera semana. Sin embargo la propia ministra Manzano señaló que "las comunidades ancestrales no están involucradas", sino que serían "células criminales las que están provocando estos actos de terrorismo". Incluso llegó a pedir que "no se generalice la responsabilidad sobre todo el movimiento indígena".

El propio Ejecutivo nacional describió a la situación como "una acción de grupos desestabilizadores que obedecen órdenes de radicalización", que "intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad". La Secretaría de Comunicación afirmó que todos los detenidos serán procesados por los delitos de terrorismo e intento de asesinato y aseguró que "no lograron detener al Gobierno Nacional".

Las palabras de Noboa tras el ataque en Cañar

"A diferencia de quienes no quieren una nueva Constitución, ni reducir el número de asambleístas, ni que los recursos públicos lleguen a la gente, nosotros buscamos el camino democrático. Hay quienes quieren mantener poder en unos pocos espacios y dañan la vida de la mayoría de ecuatorianos para conseguirlo", manifestó el mandatario en su discurso en Cañar, después del ataque a principios de la tarde.

El Ejecutivo ecuatoriano ya dijo que van a reforzar las medidas de seguridad del mandatario y que los responsables serán acercados a la justicia. "Dispararle al carro del presidente, dañar bienes del Estado y atacar una obra pública no tiene nada de pacífico. Son actos criminales", sostuvo la ministra Manzano en una entrevista ante la prensa este martes.