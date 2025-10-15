En EE.UU, denuncian que Trump autorizó "acciones secretas" de la CIA en Venezuela y el gobierno de Maduro respondió con operativos de defensa

En medio de la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos y de los ataques norteamericanos en el Mar Caribe. este miércoles denunciaron que el presidente Donald Trump autorizó a la CIA a realizar "acciones encubiertas" en Venezuela, con el objetivo de intensificar la campaña de la Casa Blanca contra el presidente Nicolás Maduro, a quien acusan de ser un jefe narco, una calificación que Washington ya usó en el pasado para justificar una invasión a Panamá.

Funcionarios estadounidenses filtraron esta presunta maniobra al diario New York Times y destacaron que el objetivo final de la administración Trump es derrocar a Maduro del poder. El medio no mostró pruebas y aclaró que no tiene información sobre si esta presunta autorización derivará en acciones encubiertas concretas contra el territorio venezolano; sin embargo, esta denuncia coincide con una fuerte campaña de la Casa Blanca contra el líder venezolano. Trump ya atacó cuatro veces a embarcaciones frente a la costa venezolana en el Mar Caribe, acciones militares que mataron al menos a 27 personas.

De hecho, el gobierno de Trump ya autorizó públicamente un despliegue militar como no se veía hace tiempo en la región: ya cuenta con 10.000 soldados estadounidenses en las cercanías a Venezuela -la mayoría en las bases militares de Puerto Rico- y ocho buques de guerra de superficie, aparte de un submarino, desplegados en el Mar Caribe.

La respuesta de Maduro a la resolución firmada por Trump

La sola denuncia del NYT generó una reacción inmediata en Venezuela. Maduro informó este miércoles la activación la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en Caracas, en el Distrito Capital y el estado Miranda, región en la que habitan casi 7 millones de personas y es parte del área metropolitana de la capital venezolana.

"Activadas integralmente las ZODI de Caracas y Miranda, en perfecta fusión popular-militar-policial, desde Catia hasta Barlovento, desde Petare hasta La Pastora, desde Caricuao hasta los Valles del Tuy, pasando por los Altos Mirandinos. ¡A seguir ganando la Paz!", expresó el mandatario venezolano a través de Telegram.

Operativos de defensa en Caracas

La alcaldesa capitalina, Carmen Meléndez, encabezó desde la madrugada la activación de los ODDI en Caracas. Aseguró que en la región metropolitana se realizarán "27 acciones territoriales" para "preservar las fuerzas y los medios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, por su parte, defendió la postura del Gobierno Nacional y de la alcaldesa Meléndez al afirmar que "corresponde hacer una evaluación en cada una de las regiones mirandinas como Guarenas, Guatire, Barlovento, Altos Mirandinos, Valles del Tuy, entre otras, en el marco de las 27 acciones territoriales".

"Ellos saben, los imperialistas, los traidores a la patria, los que esperan que le vengan a hacer el trabajo -con una invasión- que en cualquier circunstancia nosotros mantendremos la unidad nacional", afirmó Cabello, quien advirtió que en Miranda se activaron "468 unidades de milicia" que, junto a las autoridades estatales, están al frente del resguardo total de las redes de transmisión eléctrica, distribución de combustible, agua potable y alimentos, entre otras áreas.

Desde Caracas denunciaron los ataques a las presuntas narcolanchas acusadas por Estados Unidos como "agresiones a la soberanía venezolana" e insisten en que el país es víctima de "una guerra multiforme" orquestada desde Washington. El Gobierno venezolano sostiene que están siendo víctima de una "agresión armada para imponer un cambio de régimen" y establecer un Gobierno "títere", a fin de "robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales" a la nación.