Lluvias obligan a evacuar a 30.000 personas en República Dominicana; dejan tres muertos

Unas 30.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en ‌República Dominicana ‌en los últimos días debido a las lluvias provocadas por sistemas meteorológicos que se han cernido sobre la nación, descargando precipitaciones sobre gran parte de su región norte durante más ​de un ⁠mes que han dejado tres muertos.

"La ‌prioridad del Gobierno en estos ⁠momentos es salvar vidas, ⁠proteger las propiedades y preservar las infraestructuras", dijo el lunes la oficina del ⁠presidente Luis Abinader en un ​comunicado, instando a la población ‌a mantenerse alejada ‌de las zonas vulnerables.

Abinader declaró el ⁠estado de emergencia nacional en cinco provincias, así como en la capital.

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Un día antes, el director del ​Centro de ‌Operaciones de Emergencia (COE) del país, Juan Manuel Méndez, informó en una rueda de prensa que se había evacuado a 30.500 personas, ⁠que 14 comunidades habían quedado aisladas, que 6.100 viviendas se habían inundado y que autopistas y puentes habían sufrido daños.

"Las lluvias van a continuar", dijo el lunes la directora del Instituto Meteorológico, ‌Gloria Ceballos, señalando que estas deberían amainar ligeramente antes de intensificarse de nuevo durante el fin de semana.

"Tenemos un sistema frontal que se mantiene ahí estacionario ‌al noreste", dijo. "Tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los ‌días en ⁠algunas regiones del territorio nacional".

Con información de Reuters