Dólar se mantiene estable; el yen no encuentra respiro tras alza de tasas en Japón

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra billetes de dólar estadounidense

​El dólar se mantenía el martes en mínimos de diez días ya que un acuerdo preliminar para poner fin a la ‌guerra con Irán impulsaba el ‌apetito por el riesgo, mientras que el yen estaba cerca del nivel clave de 160 después que el Banco de Japón subió las tasas de interés.

* El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Estados Unidos e Irán habían firmado un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra. Pero hay dudas, ya que los transportistas señalaron que ​podrían pasar semanas hasta ⁠que se recuperara la confianza tras la reapertura del estrecho de ‌Ormuz mientras seguían sin resolverse cuestiones clave.

* El Banco ⁠de Japón subió las tasas de interés ⁠hasta su nivel más alto en 31 años, tal y como se esperaba. Pero la votación de 7 a 1 de la junta sugirió ⁠al menos cierta incertidumbre sobre el momento de la próxima ​alza.

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* "Analizaremos si la economía y los precios evolucionan ‌en línea con nuestras previsiones, así como ‌los riesgos. Con una inflación subyacente que se acerca al ⁠2%, debemos ser conscientes de los riesgos de subida de precios. Orientaremos la política para no quedarnos rezagados", declaró el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, en una rueda de prensa.

* Derek Halpenny, director ​de investigación ‌de mercados globales para EMEA en MUFG, afirmó que el Banco de Japón se mostró tan agresivo como cabía esperar.

* "Han hecho hincapié en los riesgos de subida de la inflación. Lo han dejado muy claro. Han dejado muy claro que ⁠la postura monetaria sigue siendo acomodaticia, y han dejado claro que la orientación es la misma que antes, que es, en esencia, que pueden seguir subiendo las tasas en el futuro", afirmó.

* El yen se mantenía prácticamente sin cambios durante la jornada, a 160,31 por dólar estadounidense, tras haber oscilado cerca de la cota de 160 en los últimos días, lo que mantenía ‌a los operadores en vilo ante una posible nueva intervención por parte de Tokio.

* Aunque los mercados mundiales se mostraron cautelosamente optimistas ante las noticias sobre Irán y los precios del petróleo retrocedieron, las divisas estaban contenidas, ya que los operadores esperaban las últimas decisiones de política monetaria del ‌Banco de Inglaterra y la Fed de Estados Unidos esta semana. Se espera que ambos mantengan las tasas de interés sin cambios.

* El índice dólar, que ‌mide la moneda ⁠estadounidense frente a otras seis, se mantenía estable en 99,58.

* El euro subía un 0,16% hasta situarse en 1,1605 ​dólares, y la libra esterlina se mantenía prácticamente sin cambios en 1,3422 dólares.

Con información de Reuters