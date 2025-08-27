Dinamarca se disculpa por pasado sistema de control encubierto de la natalidad en Groenlandia

Imagen de archivo de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa en Torshavn, Islas Feroe.

Dinamarca pidió disculpas de forma pública el miércoles a las groenlandesas que fueron víctimas de una campaña encubierta de control de natalidad durante décadas, en medio de los esfuerzos de Copenhague por reparar las relaciones con la isla y alejar el interés de Estados Unidos por hacerse con ella.

La campaña anticonceptiva salió a la luz en 2022, cuando los registros mostraron que a miles de mujeres y niñas de tan sólo 13 años se les implantaron dispositivos intrauterinos sin su conocimiento o consentimiento entre 1966 y 1991, año en que Groenlandia obtuvo la autoridad sobre su sistema sanitario.

"No podemos cambiar lo que ha ocurrido, pero podemos asumir nuestra responsabilidad. Por tanto, en nombre de Dinamarca, me gustaría decir: lo siento", dijo la primera ministra, Mette Frederiksen.

El caso es uno de los varios que han surgido en los últimos años de acusaciones de mala conducta por parte de las autoridades danesas contra la población de Groenlandia, ahora un territorio semiautónomo.

Por separado, Dinamarca convocó el miércoles al principal diplomático estadounidense en Copenhague por informes de la inteligencia danesa de que ciudadanos estadounidenses habían estado llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que quiere apoderarse de Groenlandia por razones de seguridad nacional e internacional, y para obtener el control de los recursos de la isla ártica.

Su administración ha citado el maltrato histórico de los residentes de Groenlandia bajo el dominio danés. Las encuestas muestran que la mayoría de los 60.000 residentes de Groenlandia están a favor de una eventual independencia de Dinamarca, pero no de una toma de posesión por parte de Estados Unidos.

