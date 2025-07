Presidentes de Sudamérica y España se reunirán en Chile para "defender la democracia"

Gustavo Petro y Lula, dos de los cinco presidentes que participarán de la reunión.

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunirán el lunes en Santiago de Chile.

"La larga tradición democrática de Chile se fortalece ante el mundo. Este lunes, junto a los presidentes Lula, Pedro Sánchez, Yamandú Orsi y Gustavo Petro, nos reuniremos en La Moneda en el marco de la reunión 'Democracia Siempre', donde propondremos caminos para fortalecer la cohesión social, reducir las desigualdades y enfrentar la difusión de desinformación", anunció en su cuenta de X Gabriel Boric.

En la previa, los cinco presidentes que participarán de la reunión firmaron una columna en el diario chileno El Mercurio, en la que expresaron: "En distintos rincones del planeta, la democracia enfrenta un momento de grandes desafíos. La erosión de las instituciones, el avance de los discursos autoritarios empujados desde distintos sectores políticos y la creciente desafección ciudadana son síntomas de un malestar profundo en amplios sectores de la ciudadanía. A ello se suman las persistentes desigualdades, el retroceso en derechos fundamentales, la difusión de desinformación y discursos de odio en plataformas digitales, y la expansión de redes criminales que desafían la legitimidad del Estado".

"Ante este escenario, no cabe el inmovilismo ni el miedo. Defendemos la esperanza. En un mundo cada vez más polarizado, como líderes progresistas tenemos el deber de actuar con convicción y responsabilidad frente a quienes pretenden debilitar la democracia y sus instituciones. Porque no basta con evocar la democracia ni hablar en nombre de ella: debemos fortalecerla, renovarla y hacer que vuelva a ser significativa para quienes sienten sus promesas incumplidas. Es con más democracia como crearemos más oportunidades para las personas, y como mejor nos adaptaremos a los retos globales que suponen la inteligencia artificial o el cambio climático. Resolver los problemas de la democracia con más democracia, ese es el principio que convoca a los gobiernos de Chile, Brasil, España, Uruguay y Colombia a la Reunión de Alto Nivel 'Democracia Siempre', a celebrarse en Santiago este 21 de julio", continuaron y agregaron: "Este esfuerzo compartido no es solo la continuación del encuentro impulsado por los gobiernos de Brasil y España, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, sino que da un paso más. Porque lejos de ser un gesto aislado o simbólico, es una iniciativa que busca defender la democracia como un bien común".

El mensaje de Gabriel Boric por la reunión del lunes.

La importancia de "defender la democracia"

Luego, los cinco jefes de Estado expresaron: "Sabemos también que defender la democracia exige que seamos capaces de condenar las derivas autoritarias y, a la vez, hablar en positivo, proponiendo reformas estructurales para enfrentar la desigualdad en nuestros países y el mundo"

"Sabemos también que exige que seamos capaces de condenar las derivas autoritarias y, a la vez, hablar en positivo, proponiendo reformas estructurales para enfrentar la desigualdad en nuestros países y el mundo. La historia nos ha demostrado una y otra vez que la democracia es el mejor camino posible para garantizar la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos. Impulsar estrategias comunes en favor del multilateralismo, el desarrollo sostenible, la justicia social y los derechos humanos resulta un imperativo ético y político. Porque la democracia es frágil si no se cuida", continuaron y concluyeron: "Hoy nos reúne la certeza compartida de la necesidad de mejorar la respuesta del Estado a las demandas de nuestros pueblos y gobernar con eficacia, con justicia, con derechos, con democracia siempre. Y con la convicción de que defender la democracia en estos tiempos difíciles no es solo resistir y proteger, sino proponer y seguir avanzando. Esa es la tarea urgente de nuestro tiempo".