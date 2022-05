Ecuador confirmó que irá a la Cumbre de las Américas

Tras un encuentro con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, el presidente ecuatoriano afirmó que le "ilusiona" participar del encuentro continental. De esta manera, se desmarcó de otros mandatarios que reclamaron que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados a la reunión que se realizará el mes que viene en Los Ángeles.

Mientras los mandatarios de América Latina ponen en duda su presencia en la Cumbre de las Américas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que asistirá el próximo mes al encuentro que se realizará en Los Ángeles. Lo hizo en el marco de una visita al país sudamericano de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

El mandatario ecuatoriano afirmó que tuvo una llamada telefónica con el presidente Joe Biden sobre la cumbre. Según relató,"coincidimos en temas que afectan a nuestros pueblos como el narcotráfico, la falta de empleo y al mismo tiempo sabemos que nuestras relaciones de amistad y propósitos de bienestar será determinante para superar los problemas".

"Nos ilusiona asistir a dicha cumbre", dijo Lasso después de que él y su esposa, María de Lourdes Alcívar se reunieran con la Primera Dama de Estados Unidos. El encuentro con Jill Biden se da en el marco de una esta gira, que tendrá como próximos destinos Panamá y Costa Rica.

La posible exclusión Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas no tiene precedentes en la historia de estas reuniones. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, habìa dado a entender que no esperaba la presencia de los tres países mencionados, refractarios a la influencia política y económica de Estados Unidos. "Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", lanzó el funcionario estadounidense.

Ante esto, los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina) y Luís Arce (Bolivia) se movieron en bloque y anunciaron que enviarían a funcionarios pero no asistirán. Los tres reclamaron una cumbre con todos los paises de América Latina.

A principios de esta semana, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que no asistiría a la cumbre, un día después de que Estados Unidos criticara al país centroamericano por designar a su fiscal general para cumplir otro mandato. En tanto, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo que "no le interesa" asistir a la Cumbre de las Américas.

Pese a las rispideces, la administración Biden comenzó a tender lazos con algunas de las naciones que no estarían invitadas. El lunes, Estados Unidos anunció la flexibilización de las restricciones de viajes a Cuba y a las remesas de dinero a familiares. El martes, informó que suavizará las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

Con información de Reuters y Télam