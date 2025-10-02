El Kremlin dice que si EEUU entrega misiles Tomahawk a Ucrania sería una escalada peligrosa

El Kremlin dijo el jueves que si Estados Unidos suministraba misiles Tomahawk a Ucrania para atacar en el interior de Rusia, habría una peligrosa escalada entre Rusia y Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia había visto los informes de que Estados Unidos lo estaba considerando y que si lo hacía, entonces requeriría una respuesta de Rusia.

"Si esto ocurre, será una nueva y grave ronda de tensión que requerirá una respuesta adecuada por parte de Rusia", dijo Peskov al corresponsal del Kremlin Pavel Zarubin.

"Pero, por otro lado, también sigue siendo obvio que no hay ninguna píldora mágica, ningún arma mágica para el régimen de Kiev, ningún arma puede cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos", dijo Peskov.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el domingo que Washington estaba estudiando una petición ucraniana de Tomahawks.

Con información de Reuters