China alcanza los 125 gigavatios de capacidad nuclear instalada, según medios estatales

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan por una calle de Pekín

La capacidad nuclear total instalada de China ‌alcanzó los ‌125 gigavatios, una cifra líder a nivel mundial, según informó el viernes la cadena estatal CCTV citando un informe anual del sector.

China ​cuenta ⁠con 60 reactores nucleares ‌comerciales en funcionamiento, 36 ⁠en construcción y ⁠16 cuya construcción ha sido aprobada, informó la CCTV, citando ⁠el informe anual de ​desarrollo de la ‌Asociación China de ‌Energía Nuclear.

El país ha ⁠iniciado la construcción de dos nuevas unidades de energía nuclear en 2026 ​y ‌tiene previsto completar siete a lo largo del año, según la CCTV.

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La energía nuclear representó el ⁠4,8% de la generación eléctrica de China en 2025, según el informe.

El mes pasado, Pekín dio a conocer el objetivo de alcanzar una ‌capacidad operativa de energía nuclear de 110 gigavatios para 2030 en el marco de su último plan quinquenal, lo ‌que supone un aumento del 75,9% con respecto a la ‌capacidad ⁠registrada a finales de 2025.

Con información de Reuters