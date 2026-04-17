Kicillof le habló al peronismo desde España, : "Ya tuvimos frustraciones de ese tipo"

El gobernador Axel Kicillof continúa en su mini gira de 3 días por España y, en una entrevista que brindó al medio Hora 25, se refirió a la situación actual de la Argentina y también volvió a hacer un análisis puertas adentro del peronismo. Ante la consulta sobre si iba a ser candidato a Presidente por el peronismo, el mandatario dijo que primero había que "enhebrar una construcción política que hoy está bastante poco articulada y robusta", e hizo una crítica indirecta al gobierno peronista del 2019-2023. "Lo primero es una construcción política", señaló.

En ese sentido, detalló que dentro del país hay "realidades distintas y necesidades distintas de diferentes sectores", y que tienen que "verse representados y participando". Una vez logrado esto, "veremos cuál es el proyecto; y después viene el tema de la candidatura". "Muchas veces hemos visto en nuestro país que aparece uno y dice ´yo quiero ser Presidente´ y después todos vengan conmigo, y ya las cosas van a andar bien, y creo que ya tuvimos problemas de ese tipo, frustraciones de ese tipo", enfatizó. Respecto de su postura, el Gobernador respondió: "Estaré donde tenga que estar pero en base a algo más amplio y articulado que un deseo personal".

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La reunión clave con los empresarios

El Gobernador mantuvo el jueves una reunión con inversores y empresarios en el Hotel Meliá Princesa, en Madrid. Según pudo averiguar El Destape, los empresarios - que tienen compañías radicadas en la provincia de Buenos Aires - le expresaron al mandatario "mucha preocupación por la situación del país" y se mostraron "expectantes" de cara al 2027. En ese sentido, Kicillof destacó que la recuperación de YPF "es el eje de una oportunidad histórica de desarrollo de la Argentina".

El propio Gobernador remarcó que el encuentro fue para "ponerse a disposición" y contestar preguntas de los empresarios que participaron. "Tenemos un régimen de promoción, de expansión del proceso productivo y laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión pero también trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos; y nos llevamos algunas consultas y pedidos al respecto para seguir trabajando", cerró.

Este viernes y sábado la comitiva se trasladará a la ciudad de Barcelona y participará del foro Global Progressive Mobilisation. Por la mañana del viernes, Kicillof se reunirá con el alcalde de Barcelona en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, para “fortalecer vínculos de cooperación institucional”.

Por la tarde, estará en la reunión de la Movilización Progresista Mundial. El gobernador bonaerense está anotado en tres paneles de debate, pero su participación dependerá de las “reuniones bilaterales” que mantenga a lo largo de la jornada, según detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. De esta manera, a las 15 horas participará del panel llamado: “Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en tiempos de disrupción”.

A las ⁠16.30 (11.30 hora argentina), mantendrá un café con Mariana Mazzucatto, economista y catedrática de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London. A las 17 horas tendrá un encuentro con Katherina Barley, Vicepresidenta del Parlamento Europeo, secretaria General del Partido Socialista Alemán, y ex ministra de trabajo y de Justicia de Alemania.

Y a las 17 (mediodía argentino) aún no está confirmada la participación de la “Movilización Progresista Local”, un espacio al que se accede “sólo por invitación”, y es organizado por la Red de Autoridades Locales y Regionales de la SI, la Red de Alcaldes de Capitales y Grandes Ciudades del PES, el Grupo PES en el Comité de las Regiones, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Barcelona, el PSOE y el Grupo S&D. A la noche, mantendrá una segunda cena con distintos dirigentes políticos. 'Finalmente, el sábado a primera hora estará en el panel “soluciones progresistas para un mundo que se hunde en el caos”, organizada por la reunión ampliada de la Mesa del Grupo S&D con invitados internacionales.

Entre las 12 y 13 (7 y 8 hora argentina) disertará en el panel "Respuesta Progresista Local: Primera Línea de la Democracia". Estarán también Kata Tüttő, Presidenta del Comité Europeo de las Regiones; ⁠Ahmet Aras, Alcalde del Municipio Metropolitano de Muğla y Presidente de la Red de Autoridades Locales y Regionales de la Internacional Socialista; ⁠Roberto Gualtieri, Alcalde de Roma, Miembro del Grupo PES en el Comité Europeo de las Regiones y Presidente de la Red de Capitales y Grandes Ciudades del PES; ⁠Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona y Miembro del Comité Europeo de las Regiones; ⁠Alejandra Bravo, Concejala de la Ciudad de Toronto y Presidenta del Comité de Desarrollo Económico y Comunitario; ⁠Ana María Archila, Comisionada de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, y moderará Mar Jiménez, Comisionada de Asuntos Europeos de la Ciudad de Barcelona y columnista en medios españoles.

Ese mismo día, a partir de las 13.30 (8.30 hora argentina) los presidentes de Brasil y España, Lula y Sánchez darán inicio a la sesión plenaria de líderes mundiales: “Movilización en favor de nuestras democracias, juntos por nuestro futuro”. Se trata de una sesión plenaria dedicada a la cooperación y la solidaridad, conectando luchas y traduciendo los valores compartidos en una acción coordinada. “Los discursos de líderes globales marcarán el rumbo, demostrarán la fuerza del movimiento progresista y coordinarán los esfuerzos para dar forma al futuro”, explicaron desde el Foro organizador. Allí Kicillof estará presente y formará parte de las fotos oficiales.