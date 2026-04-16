Gobierno alemán recorta previsiones de crecimiento para 2026 y 2027: fuente

El Gobierno alemán ha rebajado sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, dijo una fuente a Reuters, y ha elevado sus previsiones de inflación, debido a que la guerra en Irán está provocando un aumento de los precios del petróleo y el gas.
Para este año, el Gobierno prevé un crecimiento del 0,5%, frente al 1,0% proyectado anteriormente.
Para 2027, la previsión se ha rebajado al 0,9%, desde el 1,3% anterior.
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El conflicto con Irán -otro gran golpe que ha afectado recientemente a la economía mundial tras la pandemia de COVID y la invasión de Ucrania por parte de Rusia- está impulsando al alza las expectativas de inflación.
El Gobierno alemán prevé que la inflación suba al 2,7% este año y al 2,8% en 2027, informó la misma fuente a Reuters, frente al 2,3% del año pasado.
Las nuevas previsiones del Gobierno se publicarán el 22 de abril. El Ministerio de Economía alemán se ha negado a hacer comentarios.
El Fondo Monetario Internacional rebajó el martes las previsiones de crecimiento de Alemania para este año y el próximo, en lo que supone la mayor revisión a la baja entre las grandes economías de la zona del euro.
En su informe "Perspectivas de la economía mundial", el FMI prevé una tasas de crecimiento del 0,8% en 2026 y del 1,2% en 2027 para Alemania, lo que supone un descenso de 0,3 puntos porcentuales para ambos años.
Con información de Reuters