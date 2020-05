La OMS tiró abajo la teoría de la "inmunidad del rebaño" y lanzó una alarmante cifra

La Organización Mundial de la Salud refutó la falsa teoría sobre la "inmunidad del rebaño", la cual supone que cuanta más gente se contagie y se cure habrá más inmunidad. Muy lejos de esta hipótesis, menos del 10% logró desarrollarla a nivel planetario.

Según el organismo internacional, en las regiones más afectadas no más del 20% de la población logró desarrollar algún tipo de inmunidad a la enfermedad. Sin embargo, el promedio de inmunidad se encuentra incluso mucho más abajo, menos del 10%.

En el discurso de apertura de la 73° Asamblea Anual, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países que sean cautelosos a la hora de volver a las actividades habituales. En ese sentido, se remarcó que la mayor parte de la población mundial continúa siendo susceptible a contraer el nuevo coronavirus SARS CoV-2 y causante de la actual pandemia de Covid-19

La asamblea se realizó de manera virtual, para mantener los cuidados correspondientes ante la pandemia, y se hizo foco en la necesidad de volver a "ponerse de pie" después de meses de aislamiento. Sin embargo, adviriteron: "Precisamente porque queremos la recuperación mundial lo más rápido posible, instamos a los países a que sean cautelosos".



"Los que avanzan con demasiada rapidez, sin tener un andamiaje de salud pública capaz de detectar y suprimir la transmisión, corren el riesgo de afectar su propia recuperación", agregó el director general de la OMS durante una asamblea, informó Télam.



Por su parte, el director de Emergencias Sanitaras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, aseguró que este nuevo coronavirus podría volverse "endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca", como ha ocurrido con muchísimas enfermedades. Sin ir más lejos, con la gripe H1N1, conocida como "gripe A". Por eso, pidió ser realistas y no buscar predecir cuándo desaparecerá el COVID-19.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, denunció que "muchos países han ignorado las recomendaciones de la OMS y como resultado, el virus se ha propagado por el mundo y ahora se está moviendo al sur global, donde su impacto puede ser incluso más devastador".



Hasta el momento, la pandemia ya contagió a 4,6 millones de personas en todo el mundo y la cifra de muertos llegó a los 311.847. Según los datos del organismo, América es la región más afectada, superando los dos millones de casos confirmados, mientras que Estados Unidos y Brasil acumulan el mayor número de víctimas: 87.180 y 15.633, respectivamente.



De acuerdo con estas estadísticas los países con mayor número de casos son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Brasil, que superó por primera vez a España en el cuarto lugar.



Por eso, Ghebreyesus agregó que "sólo los países que tomaron medidas combinadas de detección de casos, rastreo de contactos, aislamiento de infectados, confinamientos y promoción del lavado de manos consiguieron buenos resultados, "y la OMS apuesta por ello".



El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, también participó desde Argentina en la teleconferencia y en su discurso pidió que se garantice a todos los Estados el acceso a los resultados de investigaciones, vacunas y productos médicos "a través de licencias gratuitas o suficientemente accesible para todas las sociedades del mundo".



En ese sentido, el ministro resaltó: "Esta batalla se gana con el compromiso de cada ciudadano, no es sólo una tarea de los gobiernos, es una responsabilidad colectiva. Estamos convencidos de que toda medida que se tome a nivel nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional".

Fuente: Télam.