En Reino Unido alertan una tercera ola de COVID-19 por la variante india

La circulación de la variante india en Reino Unido está generando preocupación ya que a la fecha ya se identificaron casi 3.000 casos de esa mutación ante los 2.323 confirmados hasta el lunes pasado. El rebrote de la enfermedad está afectando a las ciudades de Bolton y Blackburn, en el noroeste de Inglaterra.

La llegada de nueva variante india del COVID-19 en Reino Unido puso en vilo a todo el país que alertó que podrían estar frente a una tercera ola de coronavirus, según aseguró este jueves un experto del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), ante el incremento de casos de la variante india en algunas áreas del territorio.

Es que, a la fecha, se registraron casi 3.000 casos de esa mutación en todo el Reino Unido, frente a los 2.323 confirmados hasta el lunes pasado. Principalmente el rebrote de la enfermedad con esta nueva cepa está afectando a las ciudades de Bolton y Blackburn, en el noroeste de Inglaterra.

"Esta cepa puede circular de manera muy eficaz. Realmente no veo por qué no continuaría propagándose en otras partes del país", remarcó Andrew Hayward, integrante del SAGE y experto en enfermedades infecciosas del University College de Londres, quien admitió que estaba "muy preocupado" por la variante india debido a su capacidad para propagarse rápidamente. También sostuvo, en declaraciones a la cadena BBC, que el Reino Unido no debería "desperdiciar la oportunidad" que ofrece la vacunación al permitir que las personas viajen mucho.

Según el experto, si bien siempre se pensó que habría otra ola de COVID-19 en el Reino Unido, "el tamaño dependerá en gran medida de cuán transmisible sea la variante que la causa y qué proporción de la población se haya vacunado".

"Afortunadamente, hemos vacunado a una buena proporción de la población, pero todavía hay personas que no están vacunadas en los grupos de alto riesgo y la vacuna no es 100% efectiva", insistió.

Mayores muertes en jóvenes por la variante india

Andrew Hayward consideró que "en los grupos más jóvenes, si se dan muchos cientos de miles de casos, se espera que se produzcan muchas hospitalizaciones y muertes". "Esa es la amenaza. En las próximas semanas veremos hasta qué punto estos brotes, que por el momento están relativamente localizados, se generalizan en la población. Y si eso ocurre, entonces estaremos mucho más preocupados", agregó.

Cabe recordar que Reino Unido registró su primera ola de COVID-19 entre fines de marzo y fines de agosto de 2020 y una segunda, más letal provocada por una variante detectada por primera vez en Inglaterra, entre noviembre de 2020 y marzo pasado.

En tanto, hasta ahora, en el país ya se aplicaron más de 58,4 millones de dosis de vacunas contra la enfermedad: más de 37,2 millones de personas recibieron una primera dosis, y más de 21,2 millones, las dos.

Es por eso que desde el lunes en el Reino Unido había flexibilizado gran parte de las restricciones de la cuarentena con la reapertura de restaurantes y bares bajos techo, cines y teatros además de que se permite una mayor sociabilización. También reinició viajes internacionales a países con bajo nivel de riesgo por coronavirus, incluidos en una lista verde del Gobierno. Lo cierto es que con estos nuevos rebrotes, el Gobierno deberá reevaluar sus medidas nuevamente para evitar las contagios y muertes.

