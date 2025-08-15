En medio de una fuerte expectativa por posibles decisiones en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, se reunirán este viernes en Alaska. En la previa del encuentro, el estadounidense calificó a Putin como "muy inteligente", aunque aseguró que no lo tomará "por tonto". También advirtió que Rusia podría enfrentarse a consecuencias "muy severas" si no termina con su despliegue militar en Ucrania.

"Es un tipo inteligente, lleva mucho tiempo haciéndolo, pero yo también. Nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto entre ambas partes, y creo que, ya saben, algo saldrá de esto", aseguró Trump a periodistas a bordo del avión que lo llevaba Alaska. Ambos mandatarios mantendrán un encuentro programado para las 11 hora local (16 hora argentina) en la base aérea estadounidense Elmendorf.

Trump afirmó a la prensa que preferiría abocarse a Estados Unidos, pero quiere poner fin a la guerra en Ucrania para "salvar vidas". “Me gustaría centrarme en nuestro país, pero estoy haciendo esto para salvar muchas vidas”, planteó, según la cadena CNN. Sin embargo, el estadounidense también advirtió que su par ruso tendrá consecuencias si no avanza en el cese al fuego de la guerra que empezó el 24 de febrero de 2022. "Sí, serán muy severas”, dijo sobre posibles medidas económicas contra Moscú.

En tanto, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca garantías de seguridad a Ucrania. “Tal vez, junto a Europa y otros países. No en la forma de la OTAN porque eso no va a suceder. Hay ciertas cosas que no van a suceder. Pero sí, junto a Europa, existe la posibilidad”, sostuvo, y luego concluyó: “No estoy aquí para negociar por Ucrania".

La postura de Putin

Por su lado, Putin valoró que Estados Unidos está haciendo "esfuerzos sinceros y enérgicos" para poner fin al conflicto armado. También indicó que estos esfuerzos por parte de Washington tienen como objetivo "crear condiciones a largo plazo" para establecer la paz entre ambos países, en Europa y el resto del mundo, según la agencia TASS.

Qué dijo Zelensky

En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, remarcó que preparado para una tregua con rusia y que confía en la mediación de Trump. “Contamos con Estados Unidos”, publicó un texto en su cuenta en X

“Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa. Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe tomar las medidas necesarias. Contamos con Estados Unidos. Estamos listos, como siempre, para trabajar de la manera más productiva posible”, señaló, y agregó: "Sin duda, hay mucho en juego".