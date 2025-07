El presidente iraní, Masud Pezeshkian, habla durante una reunión en Ilam, Irán

A poco más de dos semanas de que Irán e Israel sellaran una tregua mediada por Estados Unidos, un informe de la prensa persa dio a conocer este domingo videos del momento en que un ataque aéreo israelí caía sobre un edificio en el que estaban reunidos los mimebros del Consejo Supremo de Seguridad iraní junto al presidente Masud Pezeshkian.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión en la que Trump anunció conversaciones nucleares con Irán, Washington, Estados Unidos

“Algunos funcionarios, incluido el presidente, sufrieron heridas leves en las piernas al salir del edificio" sostiene el informe recogido divulgado por la agencia Fars, sobre el ataque el 16 de junio pasado. El efidicio donde estaban reunidos está ubicado en el oeste de Teherán. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, entre otros altos cargos también estaban en la reunión.

Fars relató que los funcionarios se encontraban en las plantas inferiores del edificio cuando se lanzaron “seis bombas o misiles contra las entradas y salidas del edificio, para bloquear las rutas de escape y cortar el flujo de aire”.

“Tras las explosiones, se cortó el suministro eléctrico en la planta baja. Sin embargo, se había preparado con antelación una escotilla de emergencia, por la que los funcionarios lograron escapar tras el ataque”, explicó la agencia Fars. Al intentar escapar, el presidente iraní y otros funcionarios sufrieron heridas leves en las piernas.

La reacción iraní y el temor a una nueva escalada

Luego de que se conociera el informe, un funcionario iraní aseguró que Israel "pagará un precio" por el ataque. En declaraciones a AlJazeera, el funcionario que habló bajo condición de anonimato afirmó que la intención de Israel era derrocar el Gobierno.

Durante la guerra de 12 días, iniciada el 13 de junio, Israel asesinó a decenas de miembros de la Guardia Revolucionaria, incluido el jefe del cuerpo militar de élite, el general Hosein Salami, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí, además de varios científicos nucleares.

A estas ofensivas, Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra el territorio israelí, hasta que el 24 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego tras los bombardeos estadounidenses contra las principales instalaciones nucleares iraníes.

La entrevista donde el presidente de Irán acusó a Israel de intento de magnicidio

El 7 de julio pasado, Pezeshkian dio una entrevista al periodista de ultraderecha y cercano a Trump, Tucker Carlson, y allí habló por primera vez de ese episodio.

Carlson preguntó a Pezeshkian si es cierto que Israel trató de asesinarlo, y el Presidente respondió: "Sí, lo intentaron, y actuaron en consecuencia, pero fracasaron. Fue durante una reunión. Estábamos discutiendo qué maneras teníamos de seguir adelante, pero gracias a los servicios de inteligencia, y a los indicios que tenían (supimos que) trataron de bombardear la zona donde estábamos reunidos".

Y continuó: "Por descontado, no fue Estados Unidos el que trató de acabar con mi vida, fue Israel (...) Le pido a Estados Unidos que no se deje engañar por (el primer ministro israelí) Netanyahu, que no se deje arrastrar a esta especie de guerra".