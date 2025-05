Sacan a la fuerza a un parlamentario israelí que denunció la destrucción de Gaza

Israel y el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu enfrentan duras críticas de la comunidad internacional por la avanzada despiadada que están haciendo sobre la Franja de Gaza que hasta ahora contabiliza 53.977 muertos y más de 122 mil heridos según las autoridades de salud del enclave. En ese escenario, el Gobierno no quiere dejar margen para la crítica interna y eso se vio en los últimos días cuando las autoridades del Knesset (Parlamento israelí) retiraron a la fuerza al legislador de Lista Conjunta (una alianza de partidos árabes israelíes) Ayman Odeh mientras denunciaba los efectos de la guerra en Gaza.

"No ven lo débiles que se ven, son gente débil, muy muy débiles, después de un año y medio en una guerra en la que han matado a 19 mil niños a 53 mil residentes. Han destruido todas las universidades y los hospitales y para ustedes no hay victoria política, sienten que no hay victoria política por eso se vuelven locos", denunció, indignado, el legislador de Lista Conjunta. No es la primera vez que Odeh es retirado del Parlamento a la fuerza por sus críticas a Netanyahu.

Israelíes de extrema derecha se enfrentan a palestinos y a otros israelíes en caótica marcha en Jerusalén

Una gran concentración en Jerusalén para conmemorar la toma por parte de Israel del este de la ciudad en la guerra de 1967 se convirtió en un caos el lunes, cuando israelíes de extrema derecha se enfrentaron y agredieron a palestinos, compatriotas y periodistas, según testigos.

La "Marcha de las banderas", que se celebra anualmente, congregó a miles de personas que coreaban, bailaban y ondeaban banderas israelíes poco después de que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitara el recinto de la mezquita de Al Aqsa, un antiguo foco de tensiones entre israelíes y palestinos. La violencia estalló en la amurallada Ciudad Vieja de Jerusalén Este poco después del mediodía, según un testigo de Reuters, cuando jóvenes manifestantes comenzaron a acosar a los pocos comerciantes palestinos que aún no habían cerrado sus tiendas antes de la manifestación.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes israelíes que viven en asentamientos de Cisjordania, empezaron a atacar a activistas de izquierda y a periodistas que observaban la marcha. Gritaron consignas nacionalistas y llamaron a la violencia contra los palestinos, coreando: "Muerte a los árabes". Un grupo de jóvenes colonos escupió a una mujer palestina y a periodistas, y la policía israelí que se encontraba cerca no intervino, según el testigo de Reuters. Los responsables policiales no respondieron a la petición de comentarios y a última hora de la tarde no se había informado de ninguna detención. Un agente de policía que se encontraba en el lugar de los hechos dijo que no se podía detener a los jóvenes manifestantes israelíes porque eran menores de 18 años.

Con información de Reuters