El titular de la OIEA afirmó que los ataques de Israel hicieron "retroceder la capacidad de enriquecimiento nuclear" de Irán de forma “significativa”.

Después de varias opiniones cruzadas respecto a los daños en las plantas nucleares de Irán a partir de los bombardeos israelíes, la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que los ataques hicieron "retroceder la capacidad de enriquecimiento nuclear" del país persa de forma “significativa”. El director del organismo también reconoció que el desarrollo de las armas de destrucción masiva no iba a ser inmediato.

Rafael Grossi, el argentino a cargo del organismo de la ONU, explicó que los ataques de Israel dañaron varias instalaciones nucleares, siendo Natanz la más afectada. Aclaró además que la instalación de enriquecimiento de esa planta fue "completamente destruida", mientras que sus instalaciones eléctricas fueron "destruidas", pero afectando solamente al funcionamiento de las centrifugadoras subterráneas.

Aparte de Natanz, otro centro nuclear afectado fue el de Ispahán, en el que unos tres o cuatro edificios sufrieron daños “considerables”, aunque sus instalaciones subterráneas no parecen haber resultado afectadas. En el caso del centro nuclear de Fordow, por su parte, no parece haber sufrido daños importantes, salvo “impactos perimetrales”, en palabras del propio Grossi.

¿Qué tan cerca estaba Irán de construir una bomba nuclear?

A la pregunta sobre el tiempo que teóricamente habría necesitado Irán para desarrollar un arma nuclear, Grossi sugirió que no era cuestión de días, pero tampoco de años. “Yo me atrevería a ser quizá más serio al respecto. No creo que (fuera) cuestión de años. Pero esto son especulaciones”, afirmó.

Si bien las autoridades israelíes afirmaron que Irán podría desarrollar un "arma nuclear", la directora de política de no proliferación de la Asociación de Armas con sede en EE.UU destacó en diálogo con la BBC que Netanyahu "no presentó ninguna evidencia clara de que Irán estuviera al borde de fabricar armas". "Irán ha estado en una situación de casi cero fugas durante meses", dijo a la BBC Kelsey Davenport, en referencia al tiempo que le tomaría a Irán adquirir suficiente material fisible para una bomba si decidiera hacerlo.

La ONU publicó los daños reales de los bombardeos israelíes en sus centrales nucleares.

"Si Netanyahu hubiera estado motivado exclusivamente por el riesgo de proliferación que suponía Irán, Israel probablemente habría compartido esa información con Estados Unidos y el ataque inicial probablemente habría tenido como objetivo todas las instalaciones nucleares clave de Irán", agregó Davenport.

Además, en marzo de este año la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo al Congreso que las reservas de uranio enriquecido de Irán estaban "en sus niveles más altos" y "no tenían precedentes para un estado sin armas nucleares".

Pero también dijo que la comunidad de inteligencia estadounidense "continúa evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el Líder Supremo [Ayatolá Ali] Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003".

Irán evalúa salir del Tratado de No Proliferación Nuclear

Luego de más de cuatro día de misiles cruzados, Irán discute si va a salir del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que está vigente desde 1970 y que tiene tres pilares fundamentales: la no-proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear.

Con la firma de ese acuerdo sólo cinco países fueron habilitados a tener armas nucleares: Estados Unidos (firmante en 1968), Reino Unido (1968), Francia (1992), Unión Soviética (1968, sustituida por Rusia), República Popular China (1992). La condición especial de estos cinco "Estados Nuclearmente Armados" (NWS o Nuclear Weapons States) se definió a partir de que eran los únicos que habían detonado un ensayo nuclear antes de 1967. Además, son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.