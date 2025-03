El líder de Hezbolá reclama la retirada definitiva del Ejército de Israel del sur de Líbano

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, reclamó este lunes la retirada definitiva del Ejército de Israel de territorio libanés, después de que mantuviera a militares en cinco puestos más allá de la fecha fijada en el acuerdo de alto el fuego de noviembre, antes de argumentar que, si la situación sigue como hasta ahora, "se ha de hacer frente a la ocupación".

"Si la ocupación israelí continúa, debe ser enfrentada por el Ejército, el pueblo y la resistencia, mientras que otros quieren liberación a través de la diplomacia", ha dicho, antes de recordar que "fue la resistencia la que expulsó al enemigo del sur de Líbano en 2000", en referencia a la retirada israelí en ese año tras la invasión desatada en 1982.

Así, ha resaltado que Hezbolá "está manteniendo su compromiso con el acuerdo (de alto el fuego)" y ha criticado que "el enemigo lo está violando", motivo por el que ha pedido al Gobierno libanés una postura más firme para lograr la retirada de las tropas israelíes, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo.

"El enemigo ataca a la población desde más allá de las fronteras mientras están en sus vehículos y sus viviendas", ha denunciado, antes de reseñar que "la resistencia no parará ni abandonará sus capacidades ante la agresión y la ocupación de Israel", en medio de los llamamientos a favor del desarme del partido-milicia.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el acuerdo de alto el fuego es claro" y en que "no hay documentos secretos ni cláusulas por debajo de la mes". "Este acuerdo es parte de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) para detener la agresión, pero todo lo que hizo Israel durante los 60 días (previos a la retirada) fue cometer violaciones", ha indicado.

"Consideramos responsable al Estado libanés por ello", ha apuntado Qasem, quien ha criticado además el hecho de que durante la semana pasara Israel organizara una visita de fieles y rabinos a una supuesta tumba en el sur de Líbano, algo que enmarca en "la visión e intenciones expansionistas de Israel".

Por ello, ha aseverado que Hezbolá "cree en la resistencia para liberar la tierra y hacer frente al expansionismo de Israel, que quiere usurpar territorios de la región, no solo Palestina", al tiempo que ha reiterado el apoyo del grupo a los palestinos para "que logren liberarse".

"Estamos en una nueva fase, pero las constantes no cambian. Pueden cambiar los métodos, pero el trabajo de la resistencia no puede cesar, ya que Líbano dejaría de existir", ha argüido, antes de puntualizar que "lo que está pasando en Siria es la mejor prueba de ello", en referencia a las matanzas de civiles de los últimos días a menos de las nuevas fuerzas de seguridad.

"El tiempo de la resistencia llegará. A día de hoy, somos pacientes", ha explicado. "Ahora hay nuevas ecuaciones, pero no dejaremos que se arraiguen en beneficio de Israel", ha dicho. "Estamos dando al Estado libanés la oportunidad de decir al mundo que Israel no se irá si no es golpeado", ha zanjado el líder de Hezbolá.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha trasladado durante la jornada a la coordinadora especial de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, que Irán "está enviando dinero de contrabando a Hezbolá para restaurar su poderío". "Líbano tiene una oportunidad de escapar de la ocupación iraní", ha sostenido a través de su cuenta en la red social X.

Las autoridades libanesas sostuvieron tras el incumplimiento de Israel de su obligación de retirarse totalmente del sur de Líbano en el marco del alto el fuego que toda presencia del Ejército de Israel supone "una ocupación", antes de adelantar que pedirá medidas al Consejo de Seguridad la ONU; sin que el Gobierno israelí haya cumplido desde entonces con sus compromisos.

Previamente, el Ejército de Israel había reseñado que sus militares seguirían desplegados en cinco "puestos estratégicos" en el sur de Líbano, algo que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, encuadró en las labores para "garantizar la protección de las comunidades del norte (de Israel)", en medio de las condenas de gran parte de la comunidad internacional.