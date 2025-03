Colonos israelíes atacaron al director palestino de 'No Other Land': fue arrestado y no se conoce su paradero

Hamdan Balla fue atacado por colonos israelíes.

Hamdan Ballal, codirector palestino del documental ganador del Oscar No Other Land, fue arrestado por las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada después de ser golpeado y herido por colonos israelíes. Así lo denunció su compañero y codirector Yuval Abraham en posteos de X, en los que también compartió videos del ataque.

“Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No Other Land. Lo golpearon y tiene heridas en la cabeza y el estómago, sangrando”, escribió Abraham en una publicación. "Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", añadió el documentalista israelí.

Un video proporcionado por el Centro para la No Violencia Judía mostró a un colono enmascarado empujando y agitando los puños contra dos activistas del grupo en un campo durante la noche. Los activistas corren hacia su coche. "¡Sube, sube!", grita uno, y se agachan al oír el golpe sordo de las piedras al impactar el coche. “La ventanilla del coche estaba rota”, dice el conductor mientras se aleja.

Un grupo de entre 10 y 20 colonos enmascarados también atacó a activistas judíos en el lugar con piedras y palos, destrozaron las ventanillas de sus coches y pincharon sus neumáticos. "No sabemos dónde está Hamdan porque se lo llevaron con los ojos vendados", dijo a la agencia de noticias The Associated Press Josh Kimelman, uno de los activistas que estaba en el lugar.

"El colono enmascarado del video forma parte de la turba que atacó la aldea de Hamdan. Continuó atacando a activistas estadounidenses, destrozando su coche con piedras. Se desconoce el paradero de Hamdan", sostuvo Abraham junto al video del ataque. "El grupo de colonos armados, con máscaras y parecidos al KKK, que lincharon al director de No Other Land, Hamdan Ballal (aún desaparecido), captado aquí en cámara", sumó en otra publicación.

Según consignó Al Jazeera, el ejército israelí dijo que estaba investigando el episodio, pero no hizo más comentarios.

No Other Land, una colaboración entre cineastas israelíes y palestinos, sigue al activista Basel Adra mientras se arriesga a ser arrestado y a la violencia para documentar la destrucción de su ciudad natal, Masafer Yatta, por parte del ejército israelí. La producción se llevó el Oscar al mejor documental en la última edición de los premios de la Academia.

Yuval Abraham, codirector de "No other land", denunció que no se conoce el paradero de Hamdan Balla.

Israel atacó el hospital Nasser de Gaza

El Ejército de Israel atacó durante la noche el hospital gazatí Nasser, localizado en el área sureña de Jan Yunis, lo que causó un incendio en el establecimiento, informó el Ministerio de Sanidad de Gaza. "Hace poco, las fuerzas de ocupación atacaron el edificio quirúrgico del Complejo Médico Nasser, que alberga a numerosos pacientes y heridos, y se produjo un gran incendio" informaron en un comunicado las autoridades sanitarias del Gobierno de Hamás, considerado terrorista por EE.UU. y la Unión Europea. Como resultado resultaron muertos un adolescente de 16 años y Ismail Barhoum, miembro del buró político de Hamas.

En un comunicado, el Ejército israelí confirmó el ataque y dijo que iba dirigido contra un miliciano de Hamas "que actuaba dentro del complejo del Hospital Nasser", sin dar más detalles. "El ataque se llevó a cabo tras un exhaustivo proceso de recopilación de inteligencia y con munición precisa, con el fin de mitigar al máximo los daños al entorno circundante", añade el texto, que acusa una vez más a Hamas de "explotar la infraestructura civil".

En imágenes difundidas en redes por los periodistas gazatíes (ya que Israel no permite el acceso a la prensa extranjera a Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023) se observa la segunda planta del hospital en llamas, y gente en la calle grabando el suceso con sus móviles.

Con información de la Agencia Deutsche Welle