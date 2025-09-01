A poco de cumplirse dos años del inicio de la guerra de Israel en Franja de Gaza, el conflicto parece estar lejos de un alto al fuego. Hamas asegura que ya hay más de 63.000 muertos y más de 156.000 heridos en territorio palestino por los ataques y más de 300 personas murieron por desnutrición. Una flotilla de barcos partió desde Barcelona, España, con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg rumbo a Gaza con la intención de romper el bloqueo marítimo de Israel. Las últimas noticias, minuto a minuto.
Activistas buscan romper el bloqueo de Israel en Gaza con ayuda humanitaria
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
Una flotilla de barcos partió desde Barcelona hacia Franja de Gaza con ayuda humanitaria. La activista climática Greta Thunberg participa de la flotilla, que se espera reúna a alrededor de 70 barcos y llegue a Gaza alrededor del 14 o 15 de septiembre.
Hace 1 hora
Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza este domingo, y progresivamente han ido partiendo al menos 20 barcos con más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Uno de los organizadores, Thiago Ávila, ha dicho en rueda de prensa que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio".
Otro de ellos, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha asegurado que este día "marca el inicio de una Palestina independiente", además de pedir a todo el mundo que se implique en esta misión.
Con información de EuropaPress.
Trending
Las más vistas