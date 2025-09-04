Israel rechazó el cese de fuego propuesto por Hamás y se espera que profundice su ofensiva en Gaza esta semana

Israel rechazó la propuesta de Hamás de alcanzar un acuerdo integral de alto el fuego en Gaza para poner fin a la guerra. Desde Tel Aviv aseguraron que su ejército "seguirá preparándose" para un gran ataque contra la ciudad de Gaza.

En un comunicado de prensa emitido este miércoles, Hamás reiteró su disposición a alcanzar un "acuerdo integral" para cesar las hostilidades en el territorio palestino, según el cual los aún rehenes israelíes en la Franja serían liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos que permanecen retenidos en Israel.

Las autoridades de Hamás afirmaron que el acuerdo incluiría un alto el fuego permanente, que tendría como condiciones la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la reapertura de los cruces fronterizos para permitir la entrega de ayuda humanitaria y suministros esenciales, además de el inicio de tareas de reconstrucción en toda la Franja.

También expresaron su apoyo a la idea de acordar una administración nacional independiente compuesta por tecnócratas que asuma la responsabilidad inmediata de gestionar los asuntos civiles de Gaza.

La respuesta israelí a la propuesta palestina

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó a la declaración de "una maniobra evasiva". En un comunicado emitido por su oficina, Netanyahu afirmó que Israel solo aceptaría el fin de la guerra si Hamás acepta el control total de la seguridad israelí sobre la Franja de Gaza, además de la desmilitarización de Hamás y de Gaza y el establecimiento de una administración no palestina, además de la liberación de todos los rehenes.

El titular de Defensa israelí, Israel Katz, también rechazó la oferta de Hamás, al asegurar que el ejército seguirá los preparativos "con toda su fuerza" para poder tomar la ciudad de Gaza.

Katz señaló además que Hamás "pronto comprenderá que debe elegir entre dos opciones: aceptar las condiciones de Israel para poner fin a la guerra o ver a Gaza reducida al destino de Rafah y Beit Hanún".

Por su parte Israel tampoco respondió ni la presentó al gabinete para la aprobación de un fin negociado al conflicto, lo cual fue propuesto por Qatar el mes pasado. Hamás si lo hizo, por lo que está a la espera del visto bueno de su contraparte israelí.

La semana pasada, Netanyahu afirmó que Israel consideraría un acuerdo integral, pero también indicó que dicho acuerdo no podría concretarse a corto plazo. La ofensiva israelí, que ya lleva casi dos años, dejó al enclave palestino en ruinas y provocó una hambruna generalizada. De acuerdo al testimonio de las autoridades sanitarias de Gaza, al menos 63.746 personas murieron ya a partir de los ataques y disparos israelíes desde octubre de 2023.