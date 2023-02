Petro anunció tres reformas estructurales para Colombia en una jornada de movilizaciones en su apoyo

Una laboral, otra de salud y una última al sistema de pensiones. "Esto se llama justicia social", defendió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes la presentación de tres proyectos de ley (reforma laboral, de las pensiones y del sistema de salud -este último ingresado durante el pasado lunes al Congreso-), con el principal objetivo de "universalizar" derechos. Los anuncios se dieron en el marco de una nueva jornada en la que miles de personas -con participación de sindicatos de obreros, educadores y trabajadores de salud- salieron a las calles de las principales ciudades del país, convocadas por el mismo mandatario, para dar respaldo a su gobierno.

Desde uno de los balcones de la Casa de Nariño, sede gubernamental ubicada en Bogotá, el jefe de Estado señaló durante su discurso: "Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto dinero tiene en su bolsillo, puede ser excluido de acceder a los derechos universales".

Tras el anuncio de una ambiciosa agenda de reformas al Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría -por la coalición con partidos de centro y derecha moderada-, Petro afirmó: "Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas, ni las últimas, tres reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales, que buscan más justicia". Y comparó lo ocurrido con la reforma tributaria del año pasado: "Demostró que los poderosos podían pagar más de lo que pagaban para construir justicia social, ahora vienen otras tres que tienen que ver con los derechos de la gente".

"Vamos a presentar la reforma pensional, una reforma a la Ley 100, esa ley que dice que la muerte será la pensión definitiva, eso no es justo, así no construye paz", añadió desde el balcón. El objetivo del mandatario colombiano es llevar más recursos a los fondos públicos y fijar un ingreso mínimo para los adultos mayores. Y aclaró: "Lo que estamos proponiendo no es que el cotizante le pague la pensión hoy al que siendo viejo no tiene, eso lo paga el Estado, pero para que el Estado pueda hacer ese pago se necesita que el Estado no pague lo que el cotizante sí podría pagar en este momento".

Por su parte, la segunda reforma que propone el Gobierno está relacionada al sistema de salud, un proyecto que fue presentado este lunes en el Congreso. A través de ella Petro busca que "la fuerza de la salud se disgregue por todo el territorio nacional para atender tanto al pobre como al rico, que sea un sistema preventivo".

Mientras que en relación a la reforma laboral, que afectará a la Ley 50, "una ley que con la 100 son las leyes del neoliberalismo" según describió, apunta a que las jornadas y días de descanso sean respetadas o de lo contrario se pague "un extra". Más allá de la voluntad de Ejecutivo, Petro estimó que ahora "es el Congreso de la república el que tiene la última palabra y después quizás el Poder Judicial".

"El cambio fue la palabra central de la campaña presidencial, el cambio fue por lo que votaron millones y millones de personas, fue por lo que Colombia escogió este gobierno, y no puede ser un cambio de mentiras, de maquillaje", concluyó el presidente frente a cientos de manifestantes con banderas y carteles a favor de las reformas. Se replicaron las movilizaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras ciudades importantes que buscan responder a las convocadas por la oposición -que rechaza las políticas de Petro-.

Por último, el Gobierno presentó la semana pasada el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un proyecto de ley que establece los objetivos para el cuatrienio, una hoja de ruta para la administración que debe ser aprobada por el Congreso.

Con información de Télam.