Ciudad de México trata de batir el récord mundial de la ola más grande antes del Mundial

Personas participando en un intento de romper el Récord Mundial Guinness de la "ola mexicana" más grande del mundo a lo largo de la Avenida Reforma como parte de las actividades previas a la Copa Mundial en Ciudad de México

Miles de personas inundaron el sábado el Paseo Reforma de la ‌Ciudad de México, ‌intentando batir un récord mundial Guinness de la "ola" más grande, naturalmente en el país que popularizó este ritual de los estadios de fútbol.

Conmemorando el 40 aniversario de la famosa ola que alcanzó reconocimiento global durante el Mundial de 1986, ​tanto mexicanos como ⁠turistas hicieron fila para el evento en ‌la arteria que atraviesa el corazón de ⁠la capital del país.

México se ⁠prepara para ser sede del torneo por tercera vez. Tras haber sido sede de los torneos de ⁠1970 y 1986, se convertirá en ​el primer país en albergar o ‌co-albergar la Copa Mundial masculina ‌en tres ocasiones.

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Cientos de personas vestían la ⁠camiseta verde brillante de la selección local, ondeando banderas y coreando "¡México, México!" mientras se ponían de pie y levantaban los brazos en secuencia, ​creando una ‌oleada de movimiento entre la multitud.

Teresa López, quien viajó para participar en el evento, dijo que llegó a la capital tanto por el récord como por el ⁠equipo.

"Vinimos a participar en la ola más grande del mundo y porque venimos a apoyar a nuestra selección", dijo. "Queremos a México, somos mexicanos y estamos muy orgullosos de nuestro país".

Incluso los extranjeros se contagiaron del entusiasmo. Vivia Shivers, que llegó a la Ciudad ‌de México antes del torneo, comentó que la ocasión era muy significativa.

"Es un lugar especial, es una contribución a un Mundial y participar es una sensación maravillosa", afirmó ataviada con una camiseta con ‌los colores de Jamaica.

La Ciudad de México se prepara para el Mundial, que comienza el 11 de junio ‌con el ⁠choque entre la selección local y Sudáfrica en el mítico estadio Azteca.

Al momento ​de la publicación, Guinness World Records no había confirmado si el récord se había batido oficialmente.

Con información de Reuters