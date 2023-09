Sabino Vaca Navaja: "En China ven con preocupación a Milei"

El Destape entrevistó al embajador en China sobre cómo siguen las elecciones 2023 en la potencia asiática, la importancia del ingreso a los Brics para esta coyuntura y el futuro de Argentina y sobre la reciente visita del Papa a Mongolia, limítrofe con China.

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, se volvió una cara conocida en el ámbito diplomático y del periodismo vinculado con América Latina porque suele participar en programas de TV para mostrar la gastronomía criolla o incluso actuó en publicidades, como la que aparece vestido de repartidor de una de las aplicaciones más usadas de la potencia asiática llevando en bicicleta productos argentinos a domicilio. El Destape conversó con el “Scioli” versión china sobre los Brics, la iniciativa de la Franja y la Ruta, la futura visita del presidente Alberto Fernández y las elecciones 2023 en Argentina, entre otros temas.

“Los analistas dicen que la velocidad de la comunicación, lo que es la revolución de la tecnologías y la comunicación, va a producir lo que es la cuarta revolución industrial y uno lo ve claramente en China. No solo en la cuestión de infraestructura, sino también el comercio electrónico, la aplicación de la tecnología a las industrias, los puertos automatizados, el esquema minero, el esquema médico. El desarrollo de la innovación tecnológica ha generado un impacto en la industria muy importante”, afirmó a El Destape el embajador, en el marco del Foro de Cooperación en Tecnología Digital China-Celac que se llevó adelante esta semana en el próspero municipio de Chongqing, en el cual participó también el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

Para Vaca Narvaja hay una complementariedad entre Argentina y China, dado que el país asiático ha avanzado fuertemente en la economía digital, mientras que a nivel nacional citó como ejemplo lo relacionado a lo satelital, oceanográfico y nuclear, además de los proyectos que ya están en marcha entre el INVAP y empresas estatales chinas. También destacó la posibilidad de que ingresen productos argentinos a las plataformas del gigante, algo de mucha relevancia ya que se calcula que hay al menos 400 millones de consumidores medios en este país.

El diplomático, que también es embajador recurrente en Mongolia, habló de su reciente encuentro con el Papa y el avance en las relaciones entre el país gobernado por Xi Jinping y el Vaticano.

- Se cumplen 10 años del lanzamiento del megaproyecto chino de la Franja y la Ruta o conocido también como la Ruta de la Seda, ¿en qué se ha avanzado en ese sentido entre China y Argentina?

- Primero decir que nuestro Presidente confirmó la participación en China (al foro en octubre). La Franja y la Ruta es un plan que nace como un plan de infraestructura, pero es ahora el instrumento bilateral más importante entre nuestros países porque se firma un plan de cooperación que abarca 13 sectores, no sólo de infraestructura sino que incorpora también ciencia, tecnología, educación, defensa. En la visita reciente del ministro Sergio Massa se logró firmar el plan de cooperación a sólo un año de que Argentina se haya incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto es muy importante porque si bien hay más de 150 países que se han incorporado a la iniciativa, sólo la mitad han firmado el Plan de Cooperación, por ejemplo, en Latinoamérica Cuba y Argentina, entre otros.

Argentina tardó solo un año, esto es muy importante y abarca un listado de obras de infraestructura, también con financiamiento muy conveniente, que va desde los rubros como represas o el parque fotovoltaico en Caucharí (en Jujuy), como toda la parte de infraestructura ferroviaria. La verdad que son alrededor de 16 proyectos de infraestructura que proponen financiamiento muy accesible en China y para poner un ejemplo de lo abarcativo que también trabaja el tema monetario. Nosotros tenemos economías muy complementarias y tenemos este problema de coyuntura con respecto al ingreso de dólares, entonces nos vimos muy beneficiados en poder hacer el comercio con uno de nuestros principales socios comerciales, el segundo, en yuanes. Eso también nos permitió tener un financiamiento en yuanes para poder adquirir los bienes de nuestras pymes para generar desarrollo en Argentina.

Entonces vemos elementos que no tienen que ver sólo con la cuestión de la infraestructura, el acceso al financiamiento de infraestructura, sino también con todo el entorno financiero, reducir los costos financieros y permitir acceso también a nuestras pymes de estos bienes manufactureros que hoy China es el que los vende de forma más barata. El uso del comercio y las inversiones centrales nos ha permitido en este momento crítico poder seguir teniendo indicadores de desarrollo y mantener la dinámica de las pymes gracias a usar el yuan en nuestro comercio, algo que también se ha discutido en la última cumbre de los Brics y es muy importante.

En principio está confirmada la participación de nuestro Presidente al foro cuando se cumplen 10 años de que el presidente Xi Jinping lanza la iniciativa de la Franja y la Ruta, cuando lo lanza en el 2013 estaba orientando naturalmente al proyecto de Eurasia que era la ruta original de la de la antigua franja de Ruta de la Seda, luego en el 2015 se amplía a Asia y Oceanía y ya en el 2017 se incorpora América Latina como la ruta marítima natural de la Ruta de la Seda y se transforma en el plan de infraestructura global más importante de la historia de la humanidad.

El mecanismo de acceso a la Franja y la Ruta es bilateral y después se arma esta hoja de ruta de políticas públicas consensuadas compartidas con cada Estado, pero tiene un foro multilateral. En este sentido se han hecho dos foros y el que se va a realizar es el tercero y nuestro Presidente ha confirmado la presencia, donde seguramente participarán varios presidentes más de los 150 que firmaron la iniciativa. Así que estamos armando esta gira presidencial que no solo va a ser en Beijing el foro desde del 17 y 18 de octubre, sino que va también incluir algunas ciudades más de China orientadas al esquema de inversión y todo el desarrollo que tenemos con China.

- Para quienes no siguen de cerca lo que significan los Brics y en medio de algunas posturas contrarias a su ingreso por parte de algunos candidatos presidenciales, ¿cómo explicaría la importancia de este bloque para la Argentina en un marco de endeudamiento tan grande con el FMI?

- Es un ámbito central solo pensándolo desde nuestro socios comerciales. Brasil que es nuestro principal socio comercial, tenemos a China y tenemos a India, y toda la región de Asia está creciendo mucho por esta complementariedad que tiene Argentina y Latinoamérica, así que en principio estamos hablando de un espacio en el que están nuestros principales socios comerciales. Tuvimos un apoyo muy fuerte de China y también de Brasil gracias a Lula da Silva para el ingreso a Brics. Para Argentina es muy importante porque si uno ve los seis países que van a ingresar (Arabia Saudita, Irán, Egipto, Emiratos Árabes y Etiopía) también tienen una capacidad de desarrollo de energía muy importante, reservas de petróleo, reservas de minerales, como el caso de Argentina.

Los Brics se conforman hoy como uno de los espacios políticos económicos más importantes del mundo hasta con mayor índice económico que el G7, entonces si uno ve la dinámica de los países emergentes es muy importante. Estoy convencido que el futuro de Argentina y los países emergentes va por ese camino porque aparte son países que están discutiendo en el esquema internacional, entonces tenés más relevancia en todos los organismos internacionales en los que viene discutiendo Argentina, como por ejemplo, la reforma de la arquitectura financiera. Si uno ve el banco de los Brics que recientemente asumió Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil, el nuevo Banco de Desarrollo está orientado a generar créditos vinculados al sistema productivo, es una manera también de marcar una diferencia con lo que Argentina viene planteando sobre la especulación financiera, el endeudamiento solo para el esquema de especulación financiera.

Entonces acá vemos un cambio de eje de los Brics vinculados al financiamiento para créditos productivos, eso para Argentina por supuesto es muy interesante y los Brics creo que son determinantes. Si uno ve el peso económico poblacional, la complementariedad que tiene con Argentina tenemos muchos vectores de desarrollo en este conjunto de países y creo que la incorporación de estos seis nuevos países va a dar un marco de gobernanza global muy interesante porque si se ponen de acuerdo con esos países pueden también generar reglas más multilaterales en los sistemas internacionales, creo que para nosotros es fundamental.

Esta novedad de que Argentina va a ingresar a los Brics el primero de enero del 2024, creo que es un hecho realmente relevante que todos los argentinos tenemos que celebrar y acá yo siempre planteo que la mirada internacional tenemos que verla en función de nuestro interés nacional. Si estamos hablando de los países que tienen más peso económico en el mundo y que tenemos una complementariedad y están entre nuestros principales socios comerciales. Estoy absolutamente de acuerdo con el discurso que da nuestro ministro, y candidato Sergio Massa, que plantea en el sistema empresarial ante algunas dudas de algunos sectores con respecto al ingreso de Brics, de dónde vamos a ingresar los dólares y dónde vamos a hacer que crezca nuestra economía si no es con nuestros principales socios comerciales. Es sumamente relevante para Argentina y una oportunidad histórica.

El ingreso a los Brics, que además quiero aclarar, es un proyecto que se viene hablando hace mucho tiempo ya en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó un acercamiento y se viene conversando. Argentina participó abiertamente de los foros no solo nuestro gobierno, sino también participó luego el gobierno de Mauricio Macri en los foros de los Brics y también en los foros de la Seda, esto hay que decirlo porque ahora aparecen algunas contradicciones, pero en realidad ellos mantuvieron esa relación y han participado institucionalmente de ambos espacios, tanto de los Brics como de la Franja y la Ruta, precisamente por esto que decía del gran impacto y complementaría comercial que tenemos con estos países.

- ¿Cómo están siguiendo el proceso electoral argentino desde China?

- Con respecto a Milei, con preocupación. Fue público que salió el vocero de la Cancillería china a invitarlo a que conozca la realidad de este país porque es uno de los principales socios comerciales. Hoy está desarrollando mucha inversión en minería no solo en inversión en litio, sino también en baterías de litio y la posibilidad de poder instalar fábricas de auto y buses eléctricos nos daría una cadena de valor muy importante. Argentina tiene una capacidad instalada de la industria automotriz y la capacidad de reorientar la automotriz a lo que es el futuro que es la electromovilidad, en eso con China tenemos mucha complementariedad y esto que permite China de hacer transferencia tecnológica puede convertir a Argentina en un hub en la electromovilidad y las energías renovables, gracias a que tenemos recursos como el litio en abundancia y como el cobre que también es un mineral importante para la industria de la electromovilidad.

Vemos un elemento central que va creciendo con países de la región asiática y uno escucha discursos llamativos de romper la relación con China o romper la relación con Mercosur. Por eso creo que es muy efectivo lo que lo que le dice Massa ante los empresarios: de dónde vamos a tener el ingreso y dónde vamos a tener el crecimiento para generar bienestar a nuestra población.

Otro elemento también interesante es que Milei pone como referente a Estados Unidos y a Israel, la ministra de Comercio de Estados Unidos acaba de visitar China y habló de la gran relación que tiene Estados Unidos con China y más allá de la de las competencias o las disputas geopolíticas en ningún momento Estados Unidos plantea dejar de comerciar porque son ambos interdependientes del comercio. Lo mismo Israel, que es un país que ha firmado el ingreso a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces ahí vemos esta contradicción muy fuerte y lo mismo en el caso de Patricia Bullrich, que creo que es peor porque su Gobierno ha participado de los foros de la Franja de la Ruta con Macri.

Si lo hacemos cuando somos gobierno está bien y después lo criticamos cuando lo hace otro gobierno, es realmente llamativo. En el caso de Milei como todavía no gobernó, podemos decir que es irresponsable el discurso, en el caso de Patricia su fuerza política gobernó y tuvo y mantuvo un acercamiento fuerte con China y presencia en los foros más importantes como la Franja y también participó institucionalmente en los espacios de los Brics. Vemos una contradicción que creo que tiene que ver más con una artillería de la coyuntura política que de la realidad, estamos hablando de uno de los principales socios comerciales de Argentina. China exponencialmente viene creciendo en ese esquema por la complementariedad de manera muy acelerada, entonces yo lo tomaría como un esquema de coyuntura política, pero si uno ve los antecedentes en su propio partido y los antecedentes de los modelos conceptuales que tiene Milei es difícil de entender.

- ¿Cómo fue la visita a Mongolia y el encuentro con el Papa? Tras la visita a territorio mongol, se empezó a hablar de la posibilidad de que visite China, lo cual sería un hecho histórico. ¿Cómo ve ese panorama?

- En Mongolia estuvimos reunidos con el ministro de Agricultura, también con el sector de Turismo, con la Cancillería y establecimos mecanismos interesantes periódicos para mantener la relación con Mongolia, y se abrieron nuevas posibilidades. Además de la apertura de mercado de cítricos, ya estamos trabajando para la apertura de carne y también de genética bovina que es muy importante. Mongolia si bien es una población chica de 3,5 millones de habitantes, tiene alrededor de 90 millones de cabezas de ganado en conjunto y ahí tenemos un potencial porque Argentina tiene un desarrollo agropecuario y biotecnológico muy importante y por ejemplo, apareció una posibilidad de cooperar fuerte con el tema de vacunas, concretamente vacunas de aftosa y todo lo que es genética bovina.

La visita a Mongolia coincidió con la visita histórica del Papa Francisco, ustedes habrán visto en los medios que cuando sobrevuela da un mensaje muy importante que fue muy bien recibido acá por China que tuvo una respuesta también oficial del gobierno chino. Después en una de las actividades también envió un mensaje al noble pueblo chino y también generó un impacto muy positivo aquí. Las relaciones vienen desarrollándose positivamente. Han logrado un convenio de cooperación de nombramiento del Vaticano y el gobierno de China, desconozco cuál es la fecha o la intención de un viaje, yo creo que hay un trabajo previo importante, pero creo que está en el camino correcto y el pueblo chino le tiene mucho cariño al Papa Francisco porque es un pueblo también muy espiritual y el Papa ha demostrado también este cariño, devolviendo con estas frases en esta visita histórica de Mongolia, pero creo que tiene impacto en toda la región.

También pudimos tener un encuentro con el Papa Francisco y sentimos su amor también por Argentina no fue solo conmigo la bilateral, sino que después pudimos presentarle al cuerpo diplomático que me acompañó, así que fue muy ameno, muy cordial y en toda la conversación, por supuesto Argentina siempre estuvo muy presente. Le conté que no soy cristiano, ni soy religioso, pero sí creo mucho en la espiritualidad, en el mensaje humanista que tiene en este mundo complejo un mensaje de paz y de convivencia y de desarrollo armónico para todos los seres humanos. Así que me parece que lo importante del mensaje del Papa es relevante en esta región y es un Papa que le presta mucha atención a los países emergentes, así que fue una reunión muy importante.

- ¿Pudieron conversar sobre un posible viaje del Papa a la Argentina?

- No hubo un esquema concreto de eso, pero sí creanmé que Argentina estuvo muy presente. Tiene mucho cariño por Argentina, hemos participado en la visita junto a otros embajadores y luego una bilateral y eso tiene que ver con el cariño que tiene por el pueblo de Argentina y yo creo que cuando pueda seguramente visitará nuestro país.