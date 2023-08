Chile: renunció Giorgio Jackson, uno de los ministros más cercanos a Boric

El ministro de Desarrollo Social decidió alejarse de su cargo en medio de acusaciones por un caso de asignaciones presupuestarias irregulares. En medio de esto, el gobierno chileno debate dos proyectos clave en el Congreso.

El ministro de Desarrollo de Chile, Giorgio Jackson, se despidió definitivamente del gobierno de Gabriel Boric esta tarde tras presentar su renuncia ante la amenaza de que se presentara una acusación constitucional -la segunda en su gestión- en su contra en el marco de una investigación sobre asignaciones presupuestarias irregulares para fundaciones privadas, conocida como “Caso Convenios”. El ex ministro de la presidencia es uno de los funcionarios más cercanos al mandatario, Gabriel Boric, con quien compartió la militancia universitaria desde 2011 cuando ambos se alzaron como líderes estudiantiles.

"Particularmente, doy un paso al costado tras constatar que mi presencia ha sido usada por la oposición como una excusa", dijo Jackson esta tarde en un punto de prensa después de reunirse con el presidente Boric, en referencia a que su salida ha sido impuesta por la oposición como una condición para retomar el diálogo para una reforma previsional y el pacto fiscal. Según se conoció, la oposición liderada por la extrema derecha en el Partido Republicano, había anunciado que el lunes presentaría una acusación constitucional en su contra para recursarlo de su cargo. Sin embargo, luego de que se conociera su salida, el partido liderado por el ex candidato a presidente José Antonio Kast, anunció que no hará la presentación.

En sus palabras, mencionó que "hoy día ya no hay más excusas y que por lo tanto estamos ante una oportunidad maravillosa de poder avanzar en protección social, avanzar en mejorar las pensiones de las personas mayores hoy día". Y apuntó a la oposición y señaló que "el Gobierno ya ha dado señales importantes en materia de flexibilizar sus propuestas iniciales y ahora, por cierto, le toca a la oposición poner también de su cosecha", reportó el portal Diario Financiero.

Todo esto ocurre cuando La Moneda intenta facilitar el diálogo político para lograr sacar adelante dos de sus principales programas de Gobierno, para los que necesita votos de la oposición: El pacto fiscal y la reforma previsional, señaló el portal Cooperativa.

Según informó el diario La Tercera, la dimisión del secretario de Estado se dio esta tarde en una reunión con el Boric, en La Moneda, a puertas cerradas. Y se da en medio de la crisis del “caso Convenios”, que tiene como uno de los protagonistas principales a Revolución Democrática (RD), el partido del que es líder y fundador. Es una trama de traspaso de recursos del Estado a fundaciones ligadas principalmente al oficialismo y que impactó fuertemente en el partido, que forma parte del Frente Amplio, la coalición originaria de Boric.

El caso estalló el 16 de junio pasado y, en estos casi dos meses, las presiones por la salida de Jackson fueron diarias. Prácticamente todos los ministros del Gabinete, Jackson y el presidente deben contestar preguntas relativas a su renuncia y el Gobierno quedó entrampado en este complejo momento político.

El Gobierno, en tanto, anunció que Paula Poblete, quien se desempeñaba como subsecretaria de Evaluación Social, asumirá el rol subrogante de ministra de Desarrollo Social y Familia.

Caso Convenios

“Hemos conocido casos de malversación de fondos y de corrupción inaceptables, que no tienen ninguna justificación y toda autoridad que sea citada va a colaborar activamente, porque como presidente de la república el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que todos tienen que hacer todos lo posible para que todas las malversaciones se sepan y no vuelvan a ocurrir”, dijo ante la prensa Boric hace dos días.

Según un mapeo que hizo el portal Pauta, el caso se destapó en Antofagasta, el sur del país, cuando el portal local Timeline reveló el traspaso de fondos por 426 millones de pesos chilenos (cerca de 500 mil dólares) desde la Secretaría Ministerial Regional de esa región a la fundación Democracia Viva. Los responsables de ese traspaso, ahora exmilitantes de Revolución Democrática, hoy se encuentran imputados, luego de que la Fiscalía abriera la primera investigación de oficio.

De ahí en más, la Fiscalía inició diligencias en varias regiones, debido a los diversos casos que salieron a flote por el traspaso de fondos entre entidades públicas y fundaciones ligadas al conglomerado presidido por el senador Juan Ignacio Latorre, también de Revolución Democrática.

En paralelo, el miércoles 5 de julio, la Contraloría General de la República, anunció una auditoría a nivel nacional a todas las transferencias realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones entre 2021 y 2023. El órgano afirmó que “se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios, en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de la institución”. Desde el ente contralor explicaron que “las auditorías contemplarán áreas como, asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaria, otorgantes, receptores, entre otros aspectos”. Más allá de esta situación, Jackson diferentes medios locales mencionan la tensión hacia el interior de la coalición de Gobierno debido a los manejos del ahora ex funcionario.

¿Quién es Giorgio Jackson?

Loss orígenes políticos de Jackson comenzaron cuando era estudiante se involucró con el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), un grupo estudiantil de orientación progresista, que eventualmente lo llevó a ocupar la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad (FEUC). Eso lo llevó a desempeñar el rol de vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en colaboración con la entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quien hoy en día también forma parte del comité político del gobierno, Camila Vallejo. Ambos líderes fueron figuras destacadas en las protestas estudiantiles del año 2011, demandando igualdad de oportunidades y educación de calidad para todos los estudiantes.

Es uno de los cofundadores de Revolución Democrática, partido que comparte con el presidente. Fue elegido como diputado por el Distrito Nº 22 de Santiago, presentándose como candidato independiente para el periodo comprendido entre 2014 y 2018. Posteriormente, fue reelegido para el mandato que finalizó en marzo de 2022, esta vez representando al nuevo distrito Nº 10. En lugar de buscar la reelección para un tercer periodo como diputado, Jackson optó por concentrarse plenamente en la candidatura de Gabriel Boric y en su función de coordinador político de la campaña, fue así, como llegó a estar en la Secretaría General de la Presidencia y en el Ministerio de Desarrollo Social.

Cuando Jackson y Boric fueron seleccionados como diputados en 2014, compartieron residencia. "Más allá de ser simplemente amigos, su vínculo se ha traducido en una colaboración verdadera dentro de la esfera política", señaló el portal Pauta. Esto lo condujo a liderar la campaña presidencial de Boric y a asumir una posición de liderazgo político después de su elección.