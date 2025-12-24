Italia ordena a Meta suspender las condiciones de WhatsApp que bloquean los chatbots competidores

FOTO DE ARCHIVO. Un adolescente posa para una foto mientras sostiene un teléfono inteligente delante de un logo de Whatsapp en esta ilustración

‍La autoridad italiana de defensa de la competencia (AGCM, por sus siglas en italiano) ordenó el ‍miércoles a Meta ⁠Platforms que suspenda las condiciones contractuales que podrían excluir de WhatsApp a los chatbots de inteligencia artificial competidores, mientras investiga al grupo tecnológico estadounidense por presunto abuso de posición dominante.

Un portavoz de Meta calificó la decisión de "fundamentalmente errónea" y dijo que la aparición de los chatbots de IA "supuso una carga para nuestros ‌sistemas que no estaban diseñados para soportar".

Se ⁠trata de la última ⁠medida de los reguladores europeos contra las grandes empresas tecnológicas, en un momento en que la UE trata ‍de equilibrar el apoyo al sector con los esfuerzos por frenar su creciente ⁠influencia.

La conducta de Meta ‌parecía capaz de restringir "la producción, el acceso al mercado o el desarrollo técnico en el mercado de servicios de chatbot de IA", perjudicando potencialmente a los consumidores, dijo la AGCM.

En julio, ‌el regulador ‌italiano abrió una investigación contra Meta por presunto abuso de posición dominante en relación con WhatsApp. En noviembre amplió la investigación para abarcar las condiciones actualizadas de la ​plataforma empresarial de la aplicación de mensajería.

"Estas condiciones contractuales excluyen completamente de la plataforma de WhatsApp a los competidores de Meta AI en el mercado de servicios de chatbot de inteligencia artificial", dijo el organismo de control.

Los reguladores antimonopolio de la UE iniciaron una ‍investigación paralela sobre Meta el mes pasado por las mismas acusaciones.

La dura postura de Europa —un marcado contraste con la regulación más indulgente de Estados Unidos— ha provocado el rechazo de la industria, en particular ​de los titanes tecnológicos estadounidenses, y ha dado lugar a críticas del Gobierno del presidente de Estados Unidos, ​Donald Trump.

El organismo de control italiano dijo que se estaba coordinando con la Comisión Europea para ⁠garantizar que la conducta de Meta se abordara "de la manera más eficaz".

Con información de Reuters