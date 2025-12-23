Llega la Noche de Avellaneda en Flores por Navidad 2025: cuándo es, hasta qué hora y descuentos que hay

Faltan solo días para Navidad y llega un día clave para comprar los regalos de último momento: la “Noche de Avellaneda”. Se trata de un evento que se realizará en la zona comercial del barrio de Flores, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde los negocios extenderán su horario de atención hasta la noche.

La iniciativa es clave para comprar regalos de calidad y a buen precio en el gran polo mayorista. Diferentes locales anunciaron que mantendrán sus negocios abiertos este 23 de diciembre hasta las 22, 23 horas y algunos locales hasta la medianoche. Si bien el evento no tuvo un anuncio formal, varios locales ya confirmaron la atención extendida.

Noche de Avellaneda: la opción económica para comprar regalos

Avenida Avellaneda se volvió uno de los lugares más populares para comprar ropa, carteras y accesorios. Sus precios accesibles al comprar varias prendas por mayor lo vuelven la opción clave para renovar el guardarropas, hacer regalos y encontrar qué ponerse en Navidad o Año Nuevo.

La Noche de Avellaneda le ofrece la oportunidad de comprar a quienes no suelen llegar a los horarios habituales

Los locales de Flores se caracterizan por abrir temprano y cerrar al mediodía o en las primeras horas de la tarde, con horarios reducidos para el público minorista que a veces solo puede comprar una prenda los sábados.

Así, la Noche de Avellaneda se coloca como la gran oportunidad para quiénes buscan ropa a precios económicos y en horas más flexibles. El evento apunta especialmente a los compradores de última hora, los que salen tarde de trabajar y a aquellas personas que cobraron el aguinaldo en los últimos días.

Flores es la gran opción para hacer compras baratas de último momento

El evento no tiene un anuncio oficial de las autoridades o de cámaras comerciales, simplemente es una idea de los comerciantes. Por eso, es clave asegurarte de que el local en el que quieras comprar haya publicado que estará abierto en la noche del 23 de diciembre.